Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ihtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri için yayımlanan takvimde atama tarihlerine de yer verilmişti. Takvime göre, norm fazlası atama sonuçları bugün (13 Ocak 2026) tarihinde ilan edilecek.

İhtiyaç ve norm kadro fazlası durumunda olan öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri kadrolu ve sözleşmeli öğretmenler için ayrı ayrı yapılacak. Yer değiştirme başvuruları 9 Ocak'ta başlamış, 12 Ocak 2026 saat 22.00 itibarıyla sona ermişti.

NORM FAZLASI ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? Kadrolu ve sözleşmeli öğretmenlerin atamaları 13 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Sonuçların bugün mesai saatleri içerisinde "personel.meb.gov.tr" adresi üzerinden sonuçların duyurulması bekleniyor. SONUÇ DUYURUSU İÇİN TIKLAYIN

Ataması yapılan öğretmenlerin kararnameleri, Bakanlıkça düzenlenerek MEBBİS üzerinden gönderilecek.

GÖREVDEN AYRILMA VE GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ Ataması yapılan öğretmenlerin kararnameleri, Bakanlıkça düzenlenerek MEBBİS üzerinden gönderilecek. İl ve ilçe millî eğitim müdürlükleri tarafından tebligatlar yapıldıktan sonra öğretmenler, 16 Ocak 2026 tarihinde ilişik kesme işlemlerini gerçekleştirecek.

İl/ilçe/kurum müdürlükleri, ataması gerçekleşen öğretmenlere atama kararnamelerini tebliğ ederek takvimde belirtilen tarihte ilişik kesmelerini sağlayacaklardır. Görev yeri değiştirilen öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri iptal edilmeyecek.

Haberle İlgili Daha Fazlası