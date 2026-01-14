Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yüzyılın Konut Projesi kapsamında bu hafta 7 ilde daha hak sahiplerini belirlemek için kura çekilişi yapılacağını bildirmişti. TOKİ Rize ve Artvin kura saati paylaşıldı! Peki, TOKİ Rize ve Artvin kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak?

500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında TOKİ kura çekimleri Türkiye genelinde devam ediyor. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) hayata geçirdiği Yüzyılın Konut Projesi'nin kura çekimlerinde ilk 2 hafta geride kaldı. 29 Aralık'ta başlayan kura süreci, 15 Ocak'ta Rize ve Artvin kuralarıyla devam edecek.

ARTVİN VE RİZE'DE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 15 Ocak 2026 Perşembe günü Artvin ve Rize’de yapılacak kura çekimleri, TOKİ’nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Artvin'de 1020, Rize'de 2 bin 42 konut için kura çekimi gerçekleşecek.





TOKİ ARTVİN RİZE KURA ÇEKİM DUYURUSU

TOKİ sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; "Yüzyılın Konut Projesi’nde kuralar devam ediyor.

500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında, yarın (15 Ocak 2026 Perşembe) Artvin ve Rize projeleri için kura çekilecek.

Kura çekimleri resmi YouTube hesabımızdan canlı yayınlanacaktır.

Canlı Yayın Bağlantıları:

Artvin 1.020 Konut Hak Sahibi Belirleme Kura Linki

Kura Saati: 13.00

Rize 2.042 Konut Hak Sahibi Belirleme Kura Linki

Kura Saati: 14.00" denildi.

BİR SONRAKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

17 Ocak Cumartesi günü Erzurum'da 4 bin 905 ve Malatya'da 9 bin 659, 18 Ocak Pazar günü ise Erzincan'da 1760 konut için kura çekimi yapılacak.

