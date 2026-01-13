Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir evden gelen aşırı çöp ihbarı üzerine belediye ekipleri temizlik çalışması başlattı. Yapılan çalışmada, iki katlı evden kağıt, plastik ve hurda atıkların da bulunduğu 9 kamyon çöp çıkarıldı. Temizliğin ardından ev detaylı şekilde dezenfekte edildi.

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'ndeki 2 katlı bir evde fazla miktarda çöp olduğu ihbarını alan Nilüfer Belediyesi ekipleri temizlik çalışması için verilen adrese gitti.

Evin her iki katını kontrol eden temizlik ekipleri, çatı katı, merdivenler ve koridorda bulunan kağıt, plastik, hurda eşya ve bozulmuş eşya gibi atıkları ayrıştırıp torbaladı.

9 KAMYON ÇÖP ÇIKARILDI

Çalışma sonucu evden 9 kamyon çöp çıkarıldı. Evden çıkarılan çöpler, döküm sahasına bırakıldı. Çöplerin tamamen boşaltılmasının ardından ev detaylı şekilde dezenfekte edildi.

