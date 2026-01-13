En düşük emekli aylığının 20 bin lira olmasının ardından MHP lideri Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den art arda çağrı geldi. Partisinin grup toplantısında konuşan Özel, "DEM ve Yeni Yol da eleştiriyor. Bahçeli'ye, tüm genel başkanlara saygılarımı sunuyorum. AK Parti iyi bir teklif getirirse grubumuz oy verir" dedi.

En düşük emekli aylığına yapılacak zam 9 Ocak'ta netleşti. En düşük emekli aylığına yüzde 18,48 oranında zam yapılacağını belirten AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "2026 Ocak ayından itibaren en düşük emekli aylığı 20 bin TL olarak uygulanacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

"AK PARTİ İYİ TEKLİFLE GELSİN, OY VERELİM"

Emekli maaşını az bulan siyasiler ise art arda bu konuya dikkat çekmişti. Bugün de partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli emekli maaşlarına 'sefalet ücreti' dedi. Burada büyük bir fırsat var. Burası TBMM. Biz gece gündüz en iyi iyileştirme için mücadele edeceğiz. DEM ve Yeni Yol da eleştiriyor. Bahçeli'ye, tüm genel başkanlara saygılarımı sunuyorum. AK Parti iyi bir teklif getirirse grubumuz oy verir. Bahçeli madem 20 bine ‘sefalet ücreti’ dedi, getirelim emekli maaşını asgari ücrete eşitleyelim ve ‘Asla altında olamaz’ diyelim. Oyları verelim, emekliyi de kurtaralım meclisin itibarını da" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel

BAHÇELİ DE ÇAĞRI YAPMIŞTI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de bu sabah gerçekleştirilen grup toplantısında "Emeklilerin derdi derdimiz, beklentisi beklentimizdir. En düşük maaşı alan emeklilerimiz için elimizi değil gerekirse gövdemizi taşın altına koyarız. Emeklilerimizin sonuna kadar yanındayız." demişti.

Haberle İlgili Daha Fazlası