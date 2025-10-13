Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
MEB tatil tarihleri gündemde! Ara tatil ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı okullarda yeni eğitim öğretim yılı 8 Eylül'de start verdi. Yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen, yaz tatilinin ardından yeniden ders başı yaptı. Öğrenciler gözlerini birinci dönem ara tatilinin tarihine çevrildi. İşte MEB tatil tarihleri...

İlk ara tatil için geri sayıma geçti. Velilerin ve öğrencilerin büyük bir ilgiyle beklediği birinci dönem ara tatil tarihleri açıklandı.  Buna göre, öğrenciler Kasım ayında hafta sonlarıyla birlikte toplam 9 gün sürecek bir tatil yapabilecek.

ARA TATİL NE ZAMAN?

7 Kasım 2025 Cuma günü ara tatil başlayacaktır. Böylelikle öğrenciler ve öğretmenler için son ders zili bu tarihte çalmış olacak.

2025 yılının ilk ara tatili için tarihler şu şekildedir;

Tatilin Başlangıcı: 7 Kasım 2025, Cuma (Ders bitimiyle birlikte)

Okulların Açılışı: 17 Kasım 2025, Pazartesi (Derslerin yeniden başlaması)

MEB TATİL TAKVİMİ

Milli Eğitim Bakanlığı ara tatil takvimi aşağıdaki gibi;

8 Kasım Cumartesi ( hafta sonu tatili)

9 Kasım Pazar ( hafta sonu tatili )

10 Kasım Pazartesi (ara tatil)

11 Kasım Salı (ara tatil)

12 Kasım Çarşamba (ara tatil)

13 Kasım Perşembe (ara tatil)

14 Kasım Cuma (ara tatil)

2025-2026 MEB ÇALIŞMA TAKVİMİ

İlk ara tatil: 10-14 Kasım 2025

Yarıyıl tatili (sömestr) 19-30 Ocak 2026

İkinci ara tatil 16-20 Mart 2026

Okulların kapanışı 19 Haziran 2026

