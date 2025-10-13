Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Eyüpspor'un yeni teknik direktörü belli oldu: 3 yıllık anlaşma

Eyüpspor'un yeni teknik direktörü belli oldu: 3 yıllık anlaşma

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Eyüpspor&#039;un yeni teknik direktörü belli oldu: 3 yıllık anlaşma
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, galibiyet hasretinin 5 maça çıkmasıyla birlikte Selçuk Şahin ile yolların ayrılması sonrası teknik direktör Orhan Ak ile prensip anlaşması sağladı.

Selçuk Şahin ile yollarını ayıran Eyüpspor, teknik direktör Orhan Ak ile anlaşmaya vardı. İstanbul ekibi, 8 haftası oynanan Süper Lig'de topladığı 5 puanla 16'ncısırada yer alıyor.

Eyüpspor'un yeni teknik direktörü belli oldu: 3 yıllık anlaşma - 1. Resim

"3 YILLIK ANLAŞMAYA VARDIK"

İstanbul kulübünden yapılan açıklamada, "ikas Eyüpspor’umuz, teknik direktör Orhan Ak ile prensipte 3 yıllık anlaşmaya varmıştır. Resmi imza töreni bugün saat 16:00'da Kemerburgaz Eyüpspor Tesisleri'nde gerçekleştirilecektir" denildi.

18 MAÇTA 1,44 PUAN ORTALAMASI

Emre Belözoğlu'nun yardımcılığının ardından teknik direktörlük kariyerine Fatih Karagümrük'te adım atan 46 yaşındaki çalıştırıcı, Ocak 2025 - Nisan 2025 tarihleri arasında 18 maçta 1,44 puan ortalaması yakalamıştı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

MEB tatil tarihleri gündemde! Ara tatil ne zaman?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci'den bir kötü haber daha - SporKadro dışı bırakılan İrfan Can'dan bir kötü haber dahaAylar sonra sahaya döndü, 1 dakikada kabusu yaşadı! Sedyeyle kenara alındı - SporAylar sonra oyuna girdi, 1 dakikada kabusu yaşadı!Milli Takım kampını terk eden Berke Özer'i bekleyen ceza: İşte Futbol Disiplin Talimatı maddesi... - SporKampı terk eden Berke'yi bekleyen cezaRonaldo'nun kâbus gecesi: Volkan Demirel detayı dikkat çekti - SporRonaldo'nun kâbus gecesi: Volkan detayı dikkat çektiNijerya'da Osimhen krizi çıktı: Galatasaray'ı endişelendiren talep - SporNijerya'da Osimhen krizi çıktıSofyan Amrabat kararını şimdiden verdi: Real Betis'ten açıklama geldi - SporAmrabat kararını şimdiden verdi: Real Betis'ten açıklama
Sonraki Haber Yükleniyor...