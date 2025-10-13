Eyüpspor'un yeni teknik direktörü belli oldu: 3 yıllık anlaşma

Selçuk Şahin ile yollarını ayıran Eyüpspor, teknik direktör Orhan Ak ile anlaşmaya vardı. İstanbul ekibi, 8 haftası oynanan Süper Lig'de topladığı 5 puanla 16'ncısırada yer alıyor.

"3 YILLIK ANLA Ş MAYA VARDIK"

İstanbul kulübünden yapılan açıklamada, "ikas Eyüpspor’umuz, teknik direktör Orhan Ak ile prensipte 3 yıllık anlaşmaya varmıştır. Resmi imza töreni bugün saat 16:00'da Kemerburgaz Eyüpspor Tesisleri'nde gerçekleştirilecektir" denildi.

18 MA Ç TA 1,44 PUAN ORTALAMASI

Emre Belözoğlu'nun yardımcılığının ardından teknik direktörlük kariyerine Fatih Karagümrük'te adım atan 46 yaşındaki çalıştırıcı, Ocak 2025 - Nisan 2025 tarihleri arasında 18 maçta 1,44 puan ortalaması yakalamıştı.