Eyüpspor'un yeni teknik direktörü belli oldu: 3 yıllık anlaşma
Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, galibiyet hasretinin 5 maça çıkmasıyla birlikte Selçuk Şahin ile yolların ayrılması sonrası teknik direktör Orhan Ak ile prensip anlaşması sağladı.
Selçuk Şahin ile yollarını ayıran Eyüpspor, teknik direktör Orhan Ak ile anlaşmaya vardı. İstanbul ekibi, 8 haftası oynanan Süper Lig'de topladığı 5 puanla 16'ncısırada yer alıyor.
"3 YILLIK ANLAŞMAYA VARDIK"
İstanbul kulübünden yapılan açıklamada, "ikas Eyüpspor’umuz, teknik direktör Orhan Ak ile prensipte 3 yıllık anlaşmaya varmıştır. Resmi imza töreni bugün saat 16:00'da Kemerburgaz Eyüpspor Tesisleri'nde gerçekleştirilecektir" denildi.
18 MAÇTA 1,44 PUAN ORTALAMASI
Emre Belözoğlu'nun yardımcılığının ardından teknik direktörlük kariyerine Fatih Karagümrük'te adım atan 46 yaşındaki çalıştırıcı, Ocak 2025 - Nisan 2025 tarihleri arasında 18 maçta 1,44 puan ortalaması yakalamıştı.
