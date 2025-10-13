Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Aylar sonra sahaya döndü, 1 dakikada kabusu yaşadı! Sedyeyle kenara alındı

Aylar sonra sahaya döndü, 1 dakikada kabusu yaşadı! Sedyeyle kenara alındı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Aylar sonra sahaya döndü, 1 dakikada kabusu yaşadı! Sedyeyle kenara alındı
Sakatlık, Tottenham, Fenerbahçe, Galatasaray, Transfer, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Tottenham forması giyen Malili yıldız Yves Bissouma, uzun süren sakatlığının ardından milli formayla sahaya çıktı ancak ayağına topun geldiği ilk pozisyonda yeniden sakatlandı. Sadece bir dakika sahada kalabilen oyuncunun durumu belirsizliğini korurken, Türk devleri Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yeniden devreye girebileceği konuşuluyor.

Yaz transfer döneminde adı özellikle Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Malili futbolcu Yves Bissouma, uzun süreli sakatlığının ardından dün oynanan Madagaskar maçıyla sahalara geri döndü.

4-1 sona eren karşılaşmanın 66'ncı dakikasında Lassana Culibaly yerine oyuna giren Malili yıldız, büyük bir talihsizlik yaşadı. Yıldız futbolcunun dönüşü kısa sürdü.

BİR DAKİKA SONRA SAKATLANDI

29 yaşındaki oyuncu, ayağına topun geldiği ilk pozisyonda rakibi ile girdiği mücadele sonucu kendini yere bıraktı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından futbolcu sedyeyle sahadan çıkarıldı.

Bissouma, 6 dakika önce girdiği maçta yerini Amadou Haidara'ya bıraktı.

DURUMU HENÜZ NETLİK KAZANMADI

Teknik ekibin ve takım arkadaşlarının endişeli bakışları arasında oyunu terk eden Bissouma'nın durumu yapılacak detaylı kontrollerin ardından netlik kazanacak.

"TABUTA ÇAKILAN SON ÇİVİ"

Disiplin sorunları nedeniyle Tottenham'ın Şampiyonlar Ligi kadrosuna alınmamış olan Malili futbolcunun, bu gelişmenin ardından tamamen gözden çıkarıldığı iddia edildi.

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Yves'in bu sakatlığına Ada basınında yer alan haberlerde "Tottenham'daki zamanı açısından tabuta çakılan son çivi" benzetmesi yapıldı.

TRANSFER DEDİKODULARI GÜNDEMDE

Bu gelişmelerin ardından Türk kulüplerinin yeniden atağa geçebileceği belirtilirken, Bissouma'nın sakatlığının ciddiyeti hakkında kulübünden resmi açıklama bekleniyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İstanbul'da dilencinin üzerinden 67 çeyrek altın çıktı!Rehine takası öncesi görüntüler ortaya çıktı! Filistinli esirlere skandal muamele
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Eyüpspor'un yeni teknik direktörü belli oldu: 3 yıllık anlaşma - SporEyüpspor'un yeni teknik adamı belli oldu: 3 yıllık anlaşmaKadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci'den bir kötü haber daha - SporKadro dışı bırakılan İrfan Can'dan bir kötü haber dahaMilli Takım kampını terk eden Berke Özer'i bekleyen ceza: İşte Futbol Disiplin Talimatı maddesi... - SporKampı terk eden Berke'yi bekleyen cezaRonaldo'nun kâbus gecesi: Volkan Demirel detayı dikkat çekti - SporRonaldo'nun kâbus gecesi: Volkan detayı dikkat çektiNijerya'da Osimhen krizi çıktı: Galatasaray'ı endişelendiren talep - SporNijerya'da Osimhen krizi çıktıSofyan Amrabat kararını şimdiden verdi: Real Betis'ten açıklama geldi - SporAmrabat kararını şimdiden verdi: Real Betis'ten açıklama
Sonraki Haber Yükleniyor...