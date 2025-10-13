Aylar sonra sahaya döndü, 1 dakikada kabusu yaşadı! Sedyeyle kenara alındı
Tottenham forması giyen Malili yıldız Yves Bissouma, uzun süren sakatlığının ardından milli formayla sahaya çıktı ancak ayağına topun geldiği ilk pozisyonda yeniden sakatlandı. Sadece bir dakika sahada kalabilen oyuncunun durumu belirsizliğini korurken, Türk devleri Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yeniden devreye girebileceği konuşuluyor.
Yaz transfer döneminde adı özellikle Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Malili futbolcu Yves Bissouma, uzun süreli sakatlığının ardından dün oynanan Madagaskar maçıyla sahalara geri döndü.
4-1 sona eren karşılaşmanın 66'ncı dakikasında Lassana Culibaly yerine oyuna giren Malili yıldız, büyük bir talihsizlik yaşadı. Yıldız futbolcunun dönüşü kısa sürdü.
BİR DAKİKA SONRA SAKATLANDI
29 yaşındaki oyuncu, ayağına topun geldiği ilk pozisyonda rakibi ile girdiği mücadele sonucu kendini yere bıraktı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından futbolcu sedyeyle sahadan çıkarıldı.
Bissouma, 6 dakika önce girdiği maçta yerini Amadou Haidara'ya bıraktı.
DURUMU HENÜZ NETLİK KAZANMADI
Teknik ekibin ve takım arkadaşlarının endişeli bakışları arasında oyunu terk eden Bissouma'nın durumu yapılacak detaylı kontrollerin ardından netlik kazanacak.
"TABUTA ÇAKILAN SON ÇİVİ"
Disiplin sorunları nedeniyle Tottenham'ın Şampiyonlar Ligi kadrosuna alınmamış olan Malili futbolcunun, bu gelişmenin ardından tamamen gözden çıkarıldığı iddia edildi.
Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Yves'in bu sakatlığına Ada basınında yer alan haberlerde "Tottenham'daki zamanı açısından tabuta çakılan son çivi" benzetmesi yapıldı.
TRANSFER DEDİKODULARI GÜNDEMDE
Bu gelişmelerin ardından Türk kulüplerinin yeniden atağa geçebileceği belirtilirken, Bissouma'nın sakatlığının ciddiyeti hakkında kulübünden resmi açıklama bekleniyor.