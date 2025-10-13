Uzmanlar uyardı! Gece yaptığınız bu alışkanlık ruh sağlığınızı bozuyor

Günlük hayatın vazgeçilmezi haline gelen akıllı telefonlar, ruh sağlığımız üzerinde düşündüğümüzden daha büyük bir etkiye sahip olabilir. Bristol Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırma, gece geç saatlerde sosyal medyada vakit geçirmenin, alkol ve sigara kadar zararlı sonuçlar doğurabileceğini ortaya koydu.

'GECE KUŞLARI'NIN SAĞLIĞI TEHLİKEDE

The Sun'daki haberde yer alan araştırma sonuçlarına göre, saat 23.00’ten sonra sosyal medyada aktif olan kişilerin ruhsal durumları, gündüz saatlerinde çevrim içi olanlara kıyasla belirgin şekilde daha kötü. Bilim adamları, bu durumun uyku süresinin azalması ve uyku kalitesinin bozulmasıyla doğrudan ilişkili olduğunu belirtiyor.

Çalışmada, gece paylaşımları yapan kullanıcıların ruh sağlığı puanlarının, gündüz paylaşım yapanlara göre 70 üzerinden ortalama 4 ila 8 puan daha düşük olduğu belirlendi. Araştırmacılar, bu farkın yoğun alkol ya da sigara kullanımının oluşturduğu olumsuz etkiye denk olduğunu ifade ediyor.

NEREDEYSE HERKESİN ALIŞKANLIĞI

YouGov’un gerçekleştirdiği bir ankete göre, İngiltere’de yaşayanların yaklaşık yüzde 90’ı uyumadan bir saat önce telefonuna bakıyor. Bu da gece saatlerinde sosyal medya kullanımının ne kadar yaygın olduğunu gözler önüne seriyor.

Araştırmanın baş yazarı Daniel Joinson, bulguların sosyal medya kullanım alışkanlıklarının yeniden değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Gece geç saatlerde içerik paylaşmak, farkında olmadan ruh sağlığını olumsuz etkileyebilir. Bu tür veriler, zararlı sosyal medya kullanımını azaltacak yeni düzenlemelere ve farkındalık çalışmalarına ışık tutabilir" dedi.

Araştırma, İngiltere’de 310 yetişkinin sosyal medya verileri üzerinden yürütüldü ve 23.00-05.00 saatleri arasında paylaşım yapan kişilerin ruhsal sağlıklarında yaklaşık yüzde 2 oranında olumsuz bir değişim gözlendi.