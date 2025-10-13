Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Kars'a mevsimin ilk karı yağdı! Sarıkamış beyaza büründü

Kars'a mevsimin ilk karı yağdı! Sarıkamış beyaza büründü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kars, Sarıkamış, Kar Yağışı, İlk Kar, Soğuk Hava, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Yurt genelinde etkili olan serin hava bazı bölgelerde kar yağışını beraberinde getirdi. Mevsimin ilk karının düştüğü yerlerden biri de Kars oldu. Sarıkamış ilçesinde yaşayanlar güne beyaz örtü ile uyandı. Erzurum Aşkale'de ise kar kalınlığı birkaç santimetreyi buldu.

Kars'ta kış erken başladı. Hava sıcaklıkları eksilere düştü, yerler karla kaplandı.  Özellikle Sarıkamış ilçesinde hava sıcaklığının hissedilir şekilde düştü. Termometreler eksi 8 dereceyi gösterdi. Sarıkamış Kayak Merkezi tamamen beyaz örtü ile kaplandı. Çam ağaçlarıyla çevrili sarıçam ormanları kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Kars'a mevsimin ilk karı yağdı! Sarıkamış beyaza büründü - 1. Resim

OKUL YOLUNDA KAR TOPU OYNADILAR

Okula giden çocuklar kar topu oynarken karın keyfini yaşadı. Mir Bedirhan ve Nazenin Aslantatar okula giderken karı görünce büyük sürpriz yaşadıklarını söyleyerek en yakın zamanda kayağa gideceklerini belirtti.

Kars'a mevsimin ilk karı yağdı! Sarıkamış beyaza büründü - 2. Resim

AŞKALE'DE ŞAHANE MANZARA

Erzurum'un Aşkale ilçesinde de beklenen kar yağışı gece saatlerinde başladı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte etkisini artıran kar, ilçe merkezini ve çevre köyleri kapladı. 

Kars'a mevsimin ilk karı yağdı! Sarıkamış beyaza büründü - 3. Resim

Kar kalınlığının bazı bölgelerde birkaç santimetreye ulaştığı öğrenildi. Vatandaşlar sabah uyandıklarında beyaz örtüyle kaplanan manzara karşısında şaşkınlık ve sevinci bir arada yaşarken, bazıları bu anın fotoğrafını çekmeyi ihmal etmedi.

METEOROLOJİ'DEN UYARI GELDİ

Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının aralıklarla gün içinde de etkili olabileceğini, sürücülerin ise buzlanmaya karşı dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Uzmanlar uyardı! Gece yaptığınız bu alışkanlık ruh sağlığınızı bozuyorBugün Kabine Toplantısı var mı? Bir sonraki Kabine toplantısı tarihi ve saati gündemde!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
40 kilograma ulaşan kabağı görünce inanamadı! "Torunum kadar olmuş" - Yaşam40 kilograma ulaştı! Görünce inanamadı: Torunum kadar olmuşUzmanlar uyardı! Gece yaptığınız bu alışkanlık ruh sağlığınızı bozuyor - YaşamGece geç saatlerde telefona bakanlar dikkat! Sonuçları şaşırtıyorVan Gölü haritası değişiyor! Kuraklık vurdukça vurdu, su 3 kilometre kadar çekildi - YaşamSular çekildi, gölün haritası değişiyor!Türkiye'yi 'sıfır su' tehlikesi bekliyor! Tarih verildi, İstanbul dahil birçok il risk altında - YaşamTarih verildi, İstanbul dahil birçok il risk altındaZirai don tehdidi geri döndü! Niğde'de valilikten uyarı - YaşamZirai don tehdidi geri döndü!Balıkesir'de korkutan manzara! Sahil boyunca balık ölümleri görüldü - YaşamBalıkesir'de korkutan manzara!
Sonraki Haber Yükleniyor...