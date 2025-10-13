Kars'a mevsimin ilk karı yağdı! Sarıkamış beyaza büründü

Kars'ta kış erken başladı. Hava sıcaklıkları eksilere düştü, yerler karla kaplandı. Özellikle Sarıkamış ilçesinde hava sıcaklığının hissedilir şekilde düştü. Termometreler eksi 8 dereceyi gösterdi. Sarıkamış Kayak Merkezi tamamen beyaz örtü ile kaplandı. Çam ağaçlarıyla çevrili sarıçam ormanları kartpostallık görüntüler oluşturdu.

OKUL YOLUNDA KAR TOPU OYNADILAR

Okula giden çocuklar kar topu oynarken karın keyfini yaşadı. Mir Bedirhan ve Nazenin Aslantatar okula giderken karı görünce büyük sürpriz yaşadıklarını söyleyerek en yakın zamanda kayağa gideceklerini belirtti.

AŞKALE'DE ŞAHANE MANZARA

Erzurum'un Aşkale ilçesinde de beklenen kar yağışı gece saatlerinde başladı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte etkisini artıran kar, ilçe merkezini ve çevre köyleri kapladı.

Kar kalınlığının bazı bölgelerde birkaç santimetreye ulaştığı öğrenildi. Vatandaşlar sabah uyandıklarında beyaz örtüyle kaplanan manzara karşısında şaşkınlık ve sevinci bir arada yaşarken, bazıları bu anın fotoğrafını çekmeyi ihmal etmedi.

METEOROLOJİ'DEN UYARI GELDİ

Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının aralıklarla gün içinde de etkili olabileceğini, sürücülerin ise buzlanmaya karşı dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.