Tavuk eti üretimi ağustosta azaldı!

Tavuk eti üretimi ağustos ayında yüzde 4,1 oranında azalarak 229 bin 965 ton oldu. Tavuk eti üretimi bir önceki ay 239 bin 876 ton olmuştu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayı Kümes Hayvancılığı Üretimi verilerini açıkladı.

Buna göre, tavuk eti üretimi 229 bin 965 ton, tavuk yumurtası üretimi 1,68 milyar adet olarak gerçekleşti. Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 7,1 azaldı, kesilen tavuk sayısı yüzde 6,7 arttı, tavuk eti üretimi yüzde 7,2 arttı.

Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 9,3 azaldı, kesilen tavuk sayısı yüzde 10,8 arttı, tavuk eti üretimi yüzde 13,5 arttı.

Bir önceki ay 239 bin 876 ton olan tavuk eti üretimi Ağustos ayında yüzde 4,1 oranında azalarak 229 bin 965 ton oldu. Bir önceki ay 1 milyar 623 milyon 487 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi Ağustos ayında yüzde 3,4 oranında artarak 1 milyar 679 milyon 277 bin adet oldu.

