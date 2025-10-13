Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > İBB operasyonuyla ilgili iddia gündem oldu! Mehmet Şimşek cephesinden jet yalanlama

İBB operasyonuyla ilgili iddia gündem oldu! Mehmet Şimşek cephesinden jet yalanlama

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İBB operasyonuyla ilgili iddia gündem oldu! Mehmet Şimşek cephesinden jet yalanlama
Mehmet Şimşek, Hazine Ve Maliye Bakanlığı, Saldırı, Algı Operasyonu, Yalanlama, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Mehmet Şimşek'in "Ekonomik hedefler açısından hala 19 Mart İBB operasyonu öncesine gelemedik" dediği iddialarını yalanladı. Açıklamada "Uydurma haber anlayışını kınıyoruz. Bu çerçevede kulis, iddia tarzında bilinçli algı oluşturma gayretiyle yapılan bu tarz haberler hakkında hukuki haklarımızı kullanacağız" denildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün Bakan Mehmet Şimşek'le ilgili ortaya atılan iddiaları yalanladı.

"19 MART OPERASYONU ÖNCESİNE GELEMEDİK" DEDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Şimşek'in mide rahatsızlığı yaşadığı, “Ekonomik hedefler açısından hala 19 Mart İBB operasyonu öncesine gelemedik" dediği ve üzgün olduğu iddialarının yer aldığı habere sert tepki gösterildi.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada "Nefes Gazetesi’nde Nuray Babacan tarafından, Sayın Bakanımızın yakın çevresine 'Ekonomik hedefler açısından hâlâ 19 Mart İBB operasyonu öncesine gelemedik' şeklindeki iddiası gerçek dışıdır." ifadeleri yer aldı.

"UYDURMA HABER ANLAYIŞINI KINIYORUZ"

Açıklama şöyle devam etti: "Nuray Babacan’ın, gazetecilik ilkelerine aykırı biçimde hareket ettiği, 5N1K kuralına uymadığı ve haberin doğruluğunu teyit etmek için Bakanlığımızla iletişime geçmediği görülmüştür. Gazetecinin, 'Sayın Bakan çevresine şunu dedi, bunu dedi' tarzındaki uydurma haber anlayışını kınıyoruz.

Bu çerçevede, kulis, iddia tarzında bilinçli algı oluşturma gayretiyle yapılan bu tarz haberler hakkında hukuki haklarımızı kullanacağız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Adana'da akılalmaz olay! Pastaneye el bombası atıldığı anlar kameradaÖzcan Deniz ve ağabeyi arasında tapu krizi! Mahkeme devreye girdi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bu hafta 7 hisse temettü dağıtacak - EkonomiBu hafta 7 hisse temettü dağıtacak305 milyon liralık geri alım! Geçen hafta bu şirketler kendi hissesini topladı - EkonomiGeçen hafta bu şirketler kendi hissesini topladı12 borsa şirketinden yeni iş ilişkisi anlaşması  - Ekonomi12 borsa şirketinden yeni iş ilişkisi anlaşması 77 yıllık ayakkabı devi Yeşil Kundura konkordato ilan etti - Ekonomi77 yıllık ünlü ayakkabı devi iflasın eşiğinde!Trump’tan yeni mesaj var! Bitcoin ve petrol yeniden yükselişe geçti - EkonomiBitcoin ve petrol yeniden yükselişe geçtiAltın haftaya rekorla başladı! Ons ve gramda yeni zirve - EkonomiAltın haftaya rekorla başladı!
Sonraki Haber Yükleniyor...