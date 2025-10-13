Özcan Deniz ve ağabeyi arasında tapu krizi! Mahkeme devreye girdi

Ünlü sanatçı Özcan Deniz ile ağabeyi Ercan Deniz arasındaki gerginlik giderek tırmanıyor. Kardeşler arasındaki anlaşmazlığın, yıllar önce yapılan bir tapu devri nedeniyle başladığı öğrenildi. İddiaya göre Özcan Deniz, kendisine ait bir taşınmazın tapusunu güven ilişkisi içinde ağabeyinin üzerine tescil ettirdi. Ancak ilerleyen süreçte bu taşınmazı yeniden kendi adına geçirmek isteyen sanatçı, tapu iptali davası açınca iki kardeşin arası tamamen bozuldu.

AĞABEYDEN TEHDİT VE HAKARET İDDİASI

Sabah'ta yer verilen habere göre, davanın ardından ağabey Ercan Deniz’in, kardeşi Özcan Deniz’e yönelik tavırlarının sertleştiği ileri sürüldü. İddiaya göre Ercan Deniz, hem Özcan Deniz’e hem de eşi Samar Deniz’e yönelik tehdit ve hakaretlerde bulundu. Özellikle ölüm tehdidinde bulunduğu iddiası, aile içinde büyük bir korku ve endişeye yol açtı.

MAHKEMEDEN UZAKLAŞTIRMA TALEBİ

Yaşanan olayların ardından Özcan Deniz, İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak ağabeyi hakkında koruma tedbiri talebinde bulundu. Ünlü sanatçı, eşi ve çocuğunun güvenliği için Ercan Deniz’in kendilerine yaklaşmamasını istedi. Başvuruyu inceleyen mahkeme, mevcut koşulları değerlendirerek geçici bir tedbir kararı verdi.

ERCAN DENİZ'E 2 AY YAKLAŞMA YASAĞI

Mahkeme, Özcan Deniz’in talebini yerinde bularak Ercan Deniz hakkında 2 aylık uzaklaştırma kararı verdi. Karara göre Ercan Deniz, bu süre zarfında kardeşi Özcan Deniz, eşi ve çocuklarına yaklaşamayacak; herhangi bir iletişim yoluyla hakaret veya tehditte bulunamayacak. Aile arasındaki bu hukuki sürecin önümüzdeki günlerde nasıl ilerleyeceği ise merak konusu oldu.