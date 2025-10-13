Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Özcan Deniz ve ağabeyi arasında tapu krizi! Mahkeme devreye girdi

Özcan Deniz ve ağabeyi arasında tapu krizi! Mahkeme devreye girdi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Özcan Deniz ve ağabeyi arasında tapu krizi! Mahkeme devreye girdi
Mahkeme, Tehdit, Hakaret, Aile Kavgası, Haber
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ünlü sanatçı Özcan Deniz, tapu anlaşmazlığı nedeniyle aralarının bozulduğu ağabeyi Ercan Deniz hakkında mahkemeye başvurdu. Ağabeyinin kendisini ve eşini tehdit ettiğini öne süren sanatçı, koruma talebinde bulundu. İstanbul Aile Mahkemesi, Özcan Deniz’in talebini kabul ederek Ercan Deniz’e iki ay süreyle uzaklaştırma kararı verdi. Karar gereği Ercan Deniz, kardeşi ve ailesine yaklaşamayacak, iletişim yoluyla da hakarette bulunamayacak.

Ünlü sanatçı Özcan Deniz ile ağabeyi Ercan Deniz arasındaki gerginlik giderek tırmanıyor. Kardeşler arasındaki anlaşmazlığın, yıllar önce yapılan bir tapu devri nedeniyle başladığı öğrenildi. İddiaya göre Özcan Deniz, kendisine ait bir taşınmazın tapusunu güven ilişkisi içinde ağabeyinin üzerine tescil ettirdi. Ancak ilerleyen süreçte bu taşınmazı yeniden kendi adına geçirmek isteyen sanatçı, tapu iptali davası açınca iki kardeşin arası tamamen bozuldu.

AĞABEYDEN TEHDİT VE HAKARET İDDİASI

Sabah'ta yer verilen habere göre, davanın ardından ağabey Ercan Deniz’in, kardeşi Özcan Deniz’e yönelik tavırlarının sertleştiği ileri sürüldü. İddiaya göre Ercan Deniz, hem Özcan Deniz’e hem de eşi Samar Deniz’e yönelik tehdit ve hakaretlerde bulundu. Özellikle ölüm tehdidinde bulunduğu iddiası, aile içinde büyük bir korku ve endişeye yol açtı.

MAHKEMEDEN UZAKLAŞTIRMA TALEBİ

Yaşanan olayların ardından Özcan Deniz, İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak ağabeyi hakkında koruma tedbiri talebinde bulundu. Ünlü sanatçı, eşi ve çocuğunun güvenliği için Ercan Deniz’in kendilerine yaklaşmamasını istedi. Başvuruyu inceleyen mahkeme, mevcut koşulları değerlendirerek geçici bir tedbir kararı verdi.

ERCAN DENİZ'E 2 AY YAKLAŞMA YASAĞI

Mahkeme, Özcan Deniz’in talebini yerinde bularak Ercan Deniz hakkında 2 aylık uzaklaştırma kararı verdi. Karara göre Ercan Deniz, bu süre zarfında kardeşi Özcan Deniz, eşi ve çocuklarına yaklaşamayacak; herhangi bir iletişim yoluyla hakaret veya tehditte bulunamayacak. Aile arasındaki bu hukuki sürecin önümüzdeki günlerde nasıl ilerleyeceği ise merak konusu oldu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İBB operasyonuyla ilgili iddia gündem oldu! Mehmet Şimşek cephesinden jet yalanlamaİrfan Can ve Cenk Tosun neden kadro dışı bırakıldı? Nedeni belli oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Oktay Kaynarca bile şaşırdı! Yarışmacı ilk soruda yanlış cevap verdi - MagazinOktay Kaynarca bile şaşırdı! Yarışmacı ilk soruda yanlış cevap verdiGüllü'nün yeni görüntüleri ortaya çıktı! Kızı ve oğlu her şeyi anlattı - MagazinGüllü'nün yeni görüntüleri ortaya çıktı!Oscar ödüllü oyuncu Diane Keaton hayatını kaybetti - MagazinOscar ödüllü oyuncu Diane Keaton hayatını kaybettiİbrahim Tatlıses'ten vefa örneği! Neşet Ertaş'ın mezarını ziyaret etti - MagazinTatlıses'ten vefa örneği! Neşet Ertaş'ın mezarına gittiİbrahim Erkal’sız geçen 8 yıl… Kızı Dilara Erkal’dan duygulandıran paylaşım geldi - Magazinİbrahim Erkal’sız geçen 8 yıl… Kızı Dilara Erkal’dan duygulandıran paylaşım geldiMasterChef 2025’te büyük mücadele! İlk kaşık alan yarışmacı belli oldu - MagazinMasterChef 2025’te büyük mücadele! İlk kaşık alan yarışmacı belli oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...