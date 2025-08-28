Kardeşler arasındaki gerilim bitti! İşin aslı başka çıktı: Özcan Deniz’in ağabeyi Ercan Deniz villayı silahla basmış

Aile içi anlaşmazlık nedeniyle uzun süredir gündemde olan Deniz ailesinde dikkat çeken bir gelişme yaşanmıştı. Anne Kadriye Deniz, oğulları Özcan ve Ercan Deniz’in bir protokol imzaladığını duyurmuştu. Ancak olaya ilişkin inanılmaz bir iddia ortaya atıldı.

SİLAHLA GELİP TEHDİTLER SAVURMUŞ

Bi Bakalım programının sunucusu Ali Eyüboğlu ve Elife Yılmaz programda dikkat çeken açıklamalar yaptı. İddiaya göre, protokol öncesinde yaşandığı öne sürülen olayda, Ercan Deniz’in silahıyla kardeşlerinin yaşadığı villaya gittiği ve ciddi tehditlerde bulunduğu öne sürüldü. Deniz, “Benden çaldıklarınızı vermezseniz hem kendimi hem sizleri öldürürüm” diye tehditler savurdu.

JANDARMADAN OLAYA MÜDAHALE

Öte yandan işin fitilini ateşleyen olayın ardından Zekeriyaköy’e jandarma ekipleri sevk edildi ve hızlı müdahale sağlandı. Gelişmelerin ardından Özcan Deniz’in, ağabeyiyle görüşmeyi kabul ettiği ve protokol imzaladığı öne sürüldü.

BARIŞ BÖYLE SAĞLANMIŞ

Aile içi uzun süredir devam eden gerilimin ardından Özcan Deniz’in, ağabeyiyle arasındaki sorunları azaltmak amacıyla Zekeriyaköy’deki iki villasını devrettiği ve bu sayede kısmen barış sağlandığı bildirildi.