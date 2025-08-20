Ercan Deniz’in DNA testi iddiasına Özcan Deniz’den sert cevap!

Özcan Deniz’in abisi Ercan Deniz, ünlü sanatçı ile eski eşi Feyza Aktan arasındaki ilişkiye dair dikkat çeken iddialarda bulundu. Bir televizyon programına katılan Ercan Deniz, çiftin tanışma ve evlilik sürecine dair çarpıcı açıklamalar yaptı.

Feyza Aktan’ın İstanbul’a geldikten kısa süre sonra Özcan Deniz ile birlikte olduğunu öne süren Ercan Deniz, “Özcan, fotoğrafını beğenip dizide figüran yapmayı teklif etti. 10 gün sonra hamile kaldı” dedi.

Özcan Deniz’in babalık konusunda şüpheleri olduğunu da iddia eden Ercan Deniz, “DNA testi yapıldı ve bebeğin Özcan’a ait olduğu ortaya çıktı. Ancak Feyza Hanım sürekli ‘Ben çocuğu doğurup gideceğim, sizin gibi pis aileyle kalamam’ diyerek bizi aşağıladı” ifadelerini kullandı.

ÖZCAN DENİZ'DEN İDDİALARLA İLGİLİ SERT CEVAP GELDİ

Özcan Deniz’in şiddet iddialarına da değinen Ercan Deniz, “Feyza Hanım’ı darp etmedi mi? Zaten raporu vardı. Anasına da el uzatmadı mı?” diyerek tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Özcan Deniz, abisinin DNA testi iddialarına karşılık olarak, 3 Eylül 2017 tarihinde Aktan’ın hamile olduğunu öğrendiği anı ve yaşadığı mutluluğu dile getiren bir video paylaştı. Ardından sert bir şekilde karşılık verdi: