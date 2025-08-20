Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ercan Deniz’in DNA testi iddiasına Özcan Deniz’den sert cevap!

Ercan Deniz’in DNA testi iddiasına Özcan Deniz’den sert cevap!
Özcan Deniz ile abisi Ercan Deniz arasındaki kriz büyüyor. Geçtiğimiz günlerde bir programa katılan Ercan Deniz’in, Özcan Deniz’in eski eşi Feyza Aktan hakkında yaptığı açıklamalara ünlü sanatçıdan sert bir videolu cevap geldi.

Özcan Deniz’in abisi Ercan Deniz, ünlü sanatçı ile eski eşi Feyza Aktan arasındaki ilişkiye dair dikkat çeken iddialarda bulundu. Bir televizyon programına katılan Ercan Deniz, çiftin tanışma ve evlilik sürecine dair çarpıcı açıklamalar yaptı.

Ercan Deniz’in DNA testi iddiasına Özcan Deniz’den sert cevap! - 1. Resim

Feyza Aktan’ın İstanbul’a geldikten kısa süre sonra Özcan Deniz ile birlikte olduğunu öne süren Ercan Deniz, “Özcan, fotoğrafını beğenip dizide figüran yapmayı teklif etti. 10 gün sonra hamile kaldı” dedi.

Ercan Deniz’in DNA testi iddiasına Özcan Deniz’den sert cevap! - 2. Resim

Özcan Deniz’in babalık konusunda şüpheleri olduğunu da iddia eden Ercan Deniz, “DNA testi yapıldı ve bebeğin Özcan’a ait olduğu ortaya çıktı. Ancak Feyza Hanım sürekli ‘Ben çocuğu doğurup gideceğim, sizin gibi pis aileyle kalamam’ diyerek bizi aşağıladı” ifadelerini kullandı.

Ercan Deniz’in DNA testi iddiasına Özcan Deniz’den sert cevap! - 3. Resim

ÖZCAN DENİZ'DEN İDDİALARLA İLGİLİ SERT CEVAP GELDİ

Özcan Deniz’in şiddet iddialarına da değinen Ercan Deniz, “Feyza Hanım’ı darp etmedi mi? Zaten raporu vardı. Anasına da el uzatmadı mı?” diyerek tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Ercan Deniz’in DNA testi iddiasına Özcan Deniz’den sert cevap! - 4. Resim

Özcan Deniz, abisinin DNA testi iddialarına karşılık olarak, 3 Eylül 2017 tarihinde Aktan’ın hamile olduğunu öğrendiği anı ve yaşadığı mutluluğu dile getiren bir video paylaştı. Ardından sert bir şekilde karşılık verdi:

“Zıvanadan çıkıp çocuğumu ve annesini mi diline doladın? İftiralarınla, hayal gücünle 7 yaşındaki çocuğumun psikolojisini, aile birliğini ve mutluluğunu ateşe mi atıyorsun? Annesinin namusuna mı dil uzatıyorsun? Çok ciddi şahsiyet sorunun var. Ya torbacını değiştir ya da acil tedavi ol.”

