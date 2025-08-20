Ersan Gülmez, 'Selahattin Yılmaz' operasyonunda gözaltına alınmıştı! O sözlerle kendini savundu: "İyi para kazanıyorum ama..."

İBB soruşturmasında itirafçı olan Aziz İhsan Aktaş’a suikast düzenleyecekleri iddiasıyla, elebaşılığını Selahattin Yılmaz’ın yaptığı suç örgütüne operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda, “Ersan Diamond” markasıyla tanınan ve ünlülerin kuyumcusu olarak bilinen Ersan Gülmez de gözaltına alınmış, savcılık sorgusunun ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Hakkındaki iddialara sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla cevap veren Gülmez, mafya üyesi olmadığını savunarak şu ifadeleri kullandı:

"NİŞANTAŞI'NIN GÖBEĞİNDE ÜÇ MAĞAZA SAHİBİYİM"

“Herhangi bir mafyanın üyesi asla değilim, olmam. O kadar aptal bir adam da değilim. Çünkü şu anda Allah tatlı bir rüzgarı arkama vermiş, güzel güzel paramı kazanıyorum, helal yönünden. Nişantaşı'nın göbeğinde üç mağaza sahibiyim. Sürekli denetlemeler için kapım devletimize açıktır. Ben bir komisyoncuyum. Elbette kendime ait güzel bir sermayem var ama bir yandan da insanların satmak istediği ürünleri alıyoruz sözleşme karşılığı ve yeni alıcıya satıyoruz. Aradaki bütün detayları faturalandırıyoruz.”

Yaptığı işin yanlış anlaşılmaya çok müsait olduğunu iddia eden Gülmez, “2 sene öncesine kadar Ersan Diamond yokken şu an var. O insanların rehberinde güçlü müşteriler var. İstemeden bir düşmanlık kazandım onlar da haklı çünkü para tatlıdır” dedi.