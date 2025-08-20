Arkadaşları fark etti, ekran karardı! Ünlü fenomen Raphaël Graven canlı yayında hayatını kaybetti

Kick platformunda binlerce izleyiciye yayın yapan ve “Jean Pormanove” adıyla tanınan Raphaël Graven, 10 gün süren canlı yayın maratonu sırasında uykusunda hayatını kaybetti.

Yayıncı arkadaşlarının ekranda “farklı ve tuhaf bir pozisyonda” olduğunu fark etmesi üzerine panik yaşandı. Önce uzaktan plastik bir şişe fırlatan, ardından yanına giderek kontrol eden arkadaşı korkunç gerçekle yüzleşti. O anların ardından yayın aniden kesildi.

"SENİ ÇOK ÖZLEYECEĞİZ"

Graven’ın ölümünü yakın arkadaşı ve yayıncı Owen Cenazandotti, Instagram hesabından duyurdu. Cenazandotti, “Hepinizden onun anısına saygı göstermenizi ve son nefesini verdiği videoyu paylaşmamanızı rica ediyorum. Altı yıldır yan yana, hiç bırakmadan… Seni çok özleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Yerel basında çıkan haberlere göre, 46 yaşındaki adam canlı yayınlar sırasında şiddete maruz kalmış ve uykusuz bırakılmış, canlı yayın sırasında ise uykusunda hayatını kaybetmişti.

Fransız hükümet bakanı Clara Chappaz, adli soruşturmanın sürdüğünü doğruladı.