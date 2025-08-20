Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Arkadaşları fark etti, ekran karardı! Ünlü fenomen Raphaël Graven canlı yayında hayatını kaybetti

Arkadaşları fark etti, ekran karardı! Ünlü fenomen Raphaël Graven canlı yayında hayatını kaybetti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Arkadaşları fark etti, ekran karardı! Ünlü fenomen Raphaël Graven canlı yayında hayatını kaybetti
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fransa’da “Jean Pormanove” olarak bilinen 46 yaşındaki yayıncı Raphaël Graven, 10 gün süren canlı yayın maratonu sırasında uykusunda hayatını kaybetti. Ölüm anı kameralara yansırken, geçmişte şiddete maruz kaldığı görüntülerin de gündeme gelmesi olaya dair soruşturmayı derinleştirdi.

Kick platformunda binlerce izleyiciye yayın yapan ve “Jean Pormanove” adıyla tanınan Raphaël Graven, 10 gün süren canlı yayın maratonu sırasında uykusunda hayatını kaybetti.

Arkadaşları fark etti, ekran karardı! Ünlü fenomen Raphaël Graven canlı yayında hayatını kaybetti - 1. Resim

Yayıncı arkadaşlarının ekranda “farklı ve tuhaf bir pozisyonda” olduğunu fark etmesi üzerine panik yaşandı. Önce uzaktan plastik bir şişe fırlatan, ardından yanına giderek kontrol eden arkadaşı korkunç gerçekle yüzleşti. O anların ardından yayın aniden kesildi.

Arkadaşları fark etti, ekran karardı! Ünlü fenomen Raphaël Graven canlı yayında hayatını kaybetti - 2. Resim

"SENİ ÇOK ÖZLEYECEĞİZ"

Graven’ın ölümünü yakın arkadaşı ve yayıncı Owen Cenazandotti, Instagram hesabından duyurdu. Cenazandotti, “Hepinizden onun anısına saygı göstermenizi ve son nefesini verdiği videoyu paylaşmamanızı rica ediyorum. Altı yıldır yan yana, hiç bırakmadan… Seni çok özleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Arkadaşları fark etti, ekran karardı! Ünlü fenomen Raphaël Graven canlı yayında hayatını kaybetti - 3. Resim

Yerel basında çıkan haberlere göre, 46 yaşındaki adam canlı yayınlar sırasında şiddete maruz kalmış ve uykusuz bırakılmış, canlı yayın sırasında ise uykusunda hayatını kaybetmişti.

Arkadaşları fark etti, ekran karardı! Ünlü fenomen Raphaël Graven canlı yayında hayatını kaybetti - 4. Resim

Fransız hükümet bakanı Clara Chappaz, adli soruşturmanın sürdüğünü doğruladı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Meteoroloji'den Marmara için uyarı geldi! Sıcaklık 27 dereceye düşecek: Sağanak yağış geliyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Survivor Almeda Baylan ölümden döndü! O korku dolu anları anlattı: "Boğazım batıyor" - MagazinÖlümden döndü! O korku dolu anları anlattı: "Boğazım batıyor"Oyuncu Defne Yalnız’ın mütevazı evinden ilk görüntüler! Yıllar sonra ortaya çıktı: "Paraya değil ama..." - MagazinYıllar sonra ortaya çıktı! Mütevazı evinin kapılarını açtı: "Paraya değil ama...""Teşkilat" dizisine katılan Rabia Soytürk'ten dikkat çeken paylaşım! Kısa sürede gündem oldu - Magazin'Teşkilat' dizisine katılmıştı! Paylaşımı gündem olduGamze Gözalan’ın son halini kimse tanıyamadı! 101 kilo vererek ağızları açık bıraktı - MagazinSon halini kimse tanıyamadı! 101 kilo vererek ağızları açık bıraktı“Keşke ara vermeseydim” dedi! Banu Berberoğlu neden video çekmeyi bıraktığını açıkladı - MagazinYıllar sonra ortaya çıktı! En büyük pişmanlığını açıkladıZehra Çilingiroğlu’ndan sürpriz hamle! Kendi markasını kurdu - MagazinSürpriz hamle! Kendi markasını kurdu
Sonraki Haber Yükleniyor...