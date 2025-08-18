Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Sanatçı Banu Kırbağ'dan acı haber! Hayatını kaybetti

Sanatçı Banu Kırbağ'dan acı haber! Hayatını kaybetti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Sanatçı Banu Kırbağ'dan acı haber! Hayatını kaybetti
Müzik, Sanatçı, Türk Sanat Müziği, Ölümü, Etki, Haber
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

1970’li yılların önemli şarkıcılarından Banu Kırbağ, 74 yaşında vefat etti. Türkiye’nin ilk kadın aranjörlerinden biri olan Kırbağ’ın kaybı, sanat dünyasında derin üzüntüye neden oldu.

1970’li yılların pop müziğine damgasını vuran ve “Unutulur” ile “Ölsem de Bir Kalsam da Bir” gibi şarkılarıyla tanınan Banu Kırbağ, 74 yaşında hayatını kaybetti.

Sanatçı Banu Kırbağ'dan acı haber! Hayatını kaybetti - 1. Resim

Kırbağ’ın vefatını Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) Başkanı Recep Ergül duyurdu.

Sanatçı Banu Kırbağ'dan acı haber! Hayatını kaybetti - 2. Resim

Ergül, yaptığı açıklamada, “Güne üzücü bir haberle başladık. MESAM üyemiz ve uzun yıllar denetleme kurulu üyesi olarak kurumumuza hizmet etmiş sanatçı Banu Kırbağ’ı kaybettik. Ailesine, sevenlerine ve camiamıza baş sağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

Sanatçı Banu Kırbağ'dan acı haber! Hayatını kaybetti - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

