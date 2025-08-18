Sanatçı Banu Kırbağ'dan acı haber! Hayatını kaybetti
1970’li yılların önemli şarkıcılarından Banu Kırbağ, 74 yaşında vefat etti. Türkiye’nin ilk kadın aranjörlerinden biri olan Kırbağ’ın kaybı, sanat dünyasında derin üzüntüye neden oldu.
1970’li yılların pop müziğine damgasını vuran ve “Unutulur” ile “Ölsem de Bir Kalsam da Bir” gibi şarkılarıyla tanınan Banu Kırbağ, 74 yaşında hayatını kaybetti.
Kırbağ’ın vefatını Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) Başkanı Recep Ergül duyurdu.
Ergül, yaptığı açıklamada, “Güne üzücü bir haberle başladık. MESAM üyemiz ve uzun yıllar denetleme kurulu üyesi olarak kurumumuza hizmet etmiş sanatçı Banu Kırbağ’ı kaybettik. Ailesine, sevenlerine ve camiamıza baş sağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.
