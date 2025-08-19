Selahattin Yılmaz kimdir, ne iş yapıyor?

Selahattin Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yakın çevresinde yer alan ve iş dünyasında faaliyet gösteren bir isim olarak tanınıyor. Son dönemde ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü suç örgütü soruşturmasında “Aziz İhsan Aktaş’a suikast planı” iddiasıyla tutuklanmasıyla dikkatleri üzerine çekti.

SELAHATTİN YILMAZ KİMDİR?

Selahattin Yılmaz, Ankara ve İstanbul merkezli iş bağlantılarıyla tanınırken, aynı zamanda organize suç örgütü liderliği suçlamasıyla 15 Ağustos 2025’te gözaltına alınarak 18 Ağustos’ta tutuklandı. Tutuklama gerekçeleri arasında, İBB soruşturmasında itirafçı olan Aziz İhsan Aktaş’a yönelik suikast planı iddiası öne çıktı. Kamuoyunda hakkında detaylı bilgi bulunmayan Yılmaz hakkında CHP Genel Başkanı Özgür Özel "kiralık katil ve suikastçı" olarak lanse etmişti. Ardından Devlet Bahçeli açıklama yaparak Selahattin Yılmaz hakkında şu sözleri kullandı:

"CHP Genel Başkanı’nın ve CHP menşeli suç örgütünün nasıl bir cendereye kapıldığı, nasıl bir çıkmaza sürüklendiği bellidir, bilinmektedir.



Özgür Özel’in Aydın’daki konuşmasında Selahattin Yılmaz ismini 'kiralık katil ve suikastçı' diye lanse etmesi, partimiz üzerinde spekülasyona yeltenmesi ayıplı ve alçalmış bir dilin sonucudur. Selahattin Yılmaz ülküdaşım ve dava arkadaşımdır.

Hiçbir ülkücü kiralık katil, suikastçı, hain ya da gayri meşru olarak tanımlanamaz, böyle de adlandırılamaz. Selahattin Yılmaz ismini temel alarak MHP’ye ayar verildiğini iddia etmek ise çok ağır bir bühtan, dayanaksız ve mesnetsiz bir uydurmadır."

SELAHATTİN YILMAZ NE İŞ YAPIYOR?

Selahattin Yılmaz, iş dünyasında enerji, inşaat ve akaryakıt sektörlerinde faaliyet gösteren bir iş insanı olarak biliniyor.

SELAHATTİN YILMAZ NEDEN TUTUKLANDI?

Yılmaz, İBB soruşturmasında itirafçı olan Aziz İhsan Aktaş’a suikast planı yaptığı iddiasıyla 15 Ağustos 2025’te gözaltına alındı ve 18 Ağustos’ta “tehdit”, “suç işleme amacıyla örgüt kurma” ve “yetkili olmadığı bir iş için yarar sağlama” suçlamalarıyla tutuklandı.