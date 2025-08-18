"Aziz İhsan Aktaş'ı susturun" talimatını kim götürdü? Cem Duman ve Semra Ilık hakkında dikkat çeken detaylar

İBB'deki yolsuzluk soruşturmasında 'kiralık katil' iddiası Türkiye gündemine bomba gibi düştü. Operasyonların başlangıcında itiraflarıyla örgüt için oldukça kritik olan iş adamı Aziz İhsan Aktaş ifşaatlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

30 Nisan ve 11 Mayıs 2025'te verdiği iki ifade sonrasında CHP'li belediyelerdeki yolsuzlukların ortaya çıkmasının ardından operasyonlar yapılan Aktaş'ın, susturulması için plan yapıldığı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü.

SELAHATTİN YILMAZ DAHİL 13 KİŞİYE GÖZALTI

İstihbarat birimlerinin bu çok önemli bilgiyi elde etmesinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından Ankara-İstanbul hattında faaliyet yürüten Selahattin Yılmaz elebaşlığındaki suç örgütüne cuma sabahı şafak operasyonu düzenlenerek Selahattin Yılmaz, oğlu Alperen Göktuğ Yılmaz ile avukatlar Cem Duman ve Semra Ilık'ın da aralarında bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Aziz İhsan Aktaş

TALİMATI CEM DUMAN İLETTİ

Sabah'ın haberine göre, "kiralık katil planı" soruşturmasında dosyaya giren yeni detaylara da ulaşıldı.

İBB soruşturması kapsamında cezaevinde tutuklu bulunan İBB Spor Kulübü Başkanı olan ve İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen Fatih Keleş, avukatıyla cezaevinde görüşme yaptıktan sonra suç örgütü lideri Selahattin Yılmaz'ın "Aziz İhsan Aktaş'ı susturmasını" istemiş, Keleş'in avukatı da Selahattin Yılmaz'ın avukatı Cem Duman ile bir araya gelerek verilen talimatı iletmişti.

55 AVUKATLA 241 GÖRÜŞME

Savcılığın soruşturma kapsamında Avukat Cem Duman'a talimatı götüren Keleş'in görüştüğü sır avukatı tespit etmek için yoğun çalışma yürüttüğü öğrenildi.

Fatih Keleş'in tutuklu bulunduğu Kocaeli 2 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde, 13 Nisan 2025 ile 1 Ağustos 2025 tarihleri arasında 55 avukatla tam 241 kez görüştüğü belirlendi.

SIR AVUKAT KİM?

Keleş ile görüşen bu avukatların mercek altına alındığı, gözaltına alınan Selahattin Yılmaz'ın avukatı Cem Duman'a Keleş'in talimatını kimin götürdüğünün tespit edilmesi için çalışma yapıldığı öğrenildi.

Selahattin Yılmaz suç örgütüne yönelik operasyonda Avukat Cem Duman, Bodrum'da lüks bir otelde gözaltına alınırken İstanbul Ataşehir Palladium'daki lüks ofisinde de arama yapıldığı öğrenildi.

Cem Duman

AYHAN BORA KAPLAN DETAYI

Cem Duman'ın Ankara'da suç örgütü soruşturmasında örgüt liderliğinden ceza alan Ayhan Bora Kaplan ile bağlantılı olduğu, lüks yaşamının kaynağının da örgütün parası olduğu öne sürüldü.

Semra Ilık

AKTAŞ'IN KARDEŞİNİN ESKİ SEVGİLİSİ ÇIKTI

Operasyonda gözaltına alınan diğer avukat Semra Ilık'ın ise Ankara'da avukatlık yaptığı, Aziz İhsan Aktaş'ın kardeşi R.A'nın eski sevgilisi olduğu, Selahattin Yılmaz liderliğindeki şebekenin kadın avukatı istihbarat elemanı gibi kullandığı öne sürüldü.

İstihbarat birimlerinin Aziz İhsan Aktaş'a yönelik suikast yapılacağı bilgisine ulaşmasının ardından teknik ve fiziki takip devam ederken Selahattin Yılmaz liderliğindeki suç örgütünün 3 ruhsatlı tabancaya sahip olmalarına rağmen 3 ruhsatsız tabanca daha satın aldıkları, soruşturma birimlerinin suç örgütünün eyleme geçeceğini düşünerek operasyon için hemen düğmeye bastıkları belirtildi.

İstanbul merkezli Ankara, Antalya, Muğla, Samsun'da yapılan operasyonda 3 ruhsatsız, 3 ruhsatlı 6 tabanca, 2 pompalı tüfek, 9 şarjör, 2 uzatılmış şarjör, 1 tambur, 2 seri atış aparatı, 1 çelik yelek, 383 fişek, 12 kartuş ele geçirilmişti.

İstihbarat birimlerinin radarına takılan süreç sonrasında Aktaş'ın öldürülebileceği ihtimalini değerlendirilerek güvenlik önlemleri artırılmış, koruma verilen Aktaş'ın adresi de değiştirilmişti.