Özgür Özel Aziz İhsan Aktaş suç örgütünün arabasında mı? Yeni kayıtlar ortaya çıktı

Rüşvet ve ihale yolsuzluğu suçlamalarıyla tutuklanmasının ardından etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı olan suç örgütü lideri Aziz İhsan Aktaş’ın, 34 AKT 500 plakalı makam aracını CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e tahsis ettiği öne sürülmüştü. CHP, bu iddiaları daha önce yalanlamıştı. Ancak ortaya çıkan trafik kayıtlarının, Özel’in programlarıyla aracın güzergâhının örtüştüğünü gösterdiği ileri sürüldü.

TRAFİK KAYITLARI PROGRAMLARLA ÖRTÜŞTÜ

Sabah gazetesinde yer verilen haberde, kayıtlara göre Özel, 31 Ağustos 2024’te İstanbul’da bulunuyordu. Özel, 1 Eylül sabahı ise Parti Grup Toplantısı için Ankara’ya hareket etti. Aynı sabah saat 06.40’ta söz konusu araç Kadıköy Acıbadem Köprüsü’nde görülürken, 10.09’da Anadolu Otoyolu üzerinden Ankara’ya giriş yaptığı belirlendi. Özel, o gün sosyal medyadan Ankara’daki toplantıya katıldığını paylaşmıştı.

DİYARBAKIR ZİYARETİYLE DE AYNI GÜZERGAHTA

Benzer bir durum 22-23 Ekim 2024 tarihlerinde de yaşandı. Özel, 22 Ekim’de Ankara’da grup toplantısında konuşurken, ertesi gün Diyarbakır’da bir programa katıldığını duyurdu. Trafik kayıtları, aracın 22 Ekim’de Ankara Sincan’da, 23 Ekim sabahı ise Diyarbakır’da olduğunu ortaya koydu.

İSTANBUL İL BAŞKANINA DA ARAÇ İDDİASI

Aktaş’ın ifadelerinde, CHP İstanbul İl Başkanlığı’na da zorla araç sağladığını söylediği belirtilmişti. Bu araçlardan 06 CMN 251 plakalı bir aracın, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik tarafından kullanıldığı öne sürülmüştü. 34 AKT 500 plakalı aracın ise Aktaş’ın şirketi Elif LPG & Akaryakıt üzerine 2023’te tescillendiği ve 1,5 yıl boyunca Özel’in kullanımına verildiği iddia edilmişti. VIP donanımlı aracın zırhlı olduğu da ifade edilmişti.

'RÜŞVET PARASI ARAÇ SATIŞIYLA' AKLANDI İDDİASI

Beşiktaş Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında ise Aktaş’ın, belediyeden aldığı ihaleler karşılığında eski CHP’li Başkan Rıza Akpolat’ın şirketi üzerinden iki otomobili piyasa değerinin çok üzerinde satın aldığı, ardından bu araçları ederinin çok altında satarak rüşvet parasını akladığı öne sürülmüştü.