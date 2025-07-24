Ev hapsine girer girmez başvurdu: Yolsuzluk soruşturmalarının itirafçısı Aziz İhsan Aktaş battı!

Belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmalarında itirafçı olan Aziz İhsan Aktaş'ın taşımacılık şirketinin konkodato davasında karar çıktı. Mahkeme şirkete 1 yıl mühlet verdi. Borçların 36 ayda ödenmesi beklenirken bu süre içinde haciz işlemi yapılmayacak.

İlk olarak adını Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonunda tutuklanan Aziz İhsan Aktaş, birkaç ayı sonra itirafçı olmuştu.

Aktaş'ın verdiği ifadeler sonrası CHP’li belediye başkanları Rıza Akpolat, Hakan Bahçetepe, Kadir Aydar, Oya Tekin, Utku Caner Çaykara ve Zeydan Karalar tutuklandı.

SERBEST KALDI, KONKORDATO İLAN ETTİ

4 Haziran günü ev hapsi şartı ile serbest bırakılan Aktaş, dev şirketleri için konkordato ilan etti.

Halk TV'nin haberine göre 2 milyar TL sermayeli İçkale Sosyal Hizmetler Taşımacılık şirketinin, konkordato davasında kritik karar geçen 11 Temmuz günü çıktı.

Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, anılan şirkete 1 yıllık kesin mühlet verdi. Bu süreçte, anılan şirkete yönelik olası bir haciz işlemi yapılamayacak.

“Kıymet Ana”, “Havva Ana” ve “Yeni Yüzyıl” adı verilen ve petrol ile petrol ürünleri taşıyan gemiler İçkale Sosyal Hizmetler Taşımacılık bünyesinde bulunuyor.

ŞİRKETİN BORCU TEK TEK AÇIKLANDI

Mahkemeye sunulan nihai konkordato komiser heyeti raporuna göre şirketin borcu 2.3 milyar TL. Söz konusu borcun 1.4 milyar lirası bankalara. Yine rapora göre, şirket bünyesindeki 3 geminin değeri ise 21 milyon 550 bin dolar. Bu da, bugünkü kurla 860 milyon liraya denk geliyor.

Şirketin konkordato başvuru dosyasına göre, var olan borçlar yüzde 25 fazlası ile alacaklılara ödenecek. İlk ödeme tarihi ise Eylül 2026 olarak belirlendi. Söz konusu borç 36 ay içinde ödenecek.

'ELİF LPG' İÇİN 2 AYLIK SÜRE

Aziz İhsan Aktaş’ın önemli ölçekteki bir diğer firması ise Elif LPG ve Akaryakıt AŞ. Anılan şirketin konkordato başvurusuna ilişkin ise İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirkete 2 aylık ek süre verdi. 1.5 milyar TL borcu bulunan şirket, Avrupa’nın en büyük akaryakıt istasyonunu bünyesinde barındırıyor.