Serenay Aktaş'a veto! Sosyal medyadan ifşa etti, Murat Yıldırım'ı suçladı

Serenay Aktaş’a veto! Sosyal medyadan ifşa etti, Murat Yıldırım’ı suçladı

Güncelleme:
Yeni sezonda Kanal D ekranlarında yayınlanacak 'Güller ve Günahlar' dizisiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Murat Yıldırım hakkında ortaya atılan bir iddia, sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Yıldırım’ın dizide yer alacak bazı oyuncuların projeden çıkarılmasına neden olduğu öne sürülmüştü. Son günlerde 'oyuncuları işten çıkardığı' yönündeki söylentilerle adından söz ettiren Murat Yıldırım hakkında çarpıcı bir açıklama, Survivor yarışmacısı Serenay Aktaş’tan geldi.

Geçtiğimiz sezon 'Gizli Bahçe' adlı yaz dizisinde izleyici karşısına çıkan Murat Yıldırım, yeni sezonda 'Güller ve Günahlar' dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Merakla beklenen yapımının afişinden ilk kareler geçtiğimiz saatlerde gelirken, Yıldırım ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.

“ROL ARKADAŞLARINI İŞTEN ÇIKARTTI” DENİLMİŞTİ

Muhabir Akif Yaman, X hesabı üzerinden Murat Yıldırım hakkında daha önce yazdığı iddiada ünlü ismin bazı oyuncuları işinden ettiğini öne sürmüştü. Yaman açıklamasında “Kanal D’de yayınlanacak olan ‘Güller ve Günahlar’ dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Murat Yıldırım’ın, proje için daha önce anlaşıp, sözleşme imzalayan birkaç oyuncuyu işten çıkarttığı öğrenildi” ifadelerini kullanmıştı.

Serenay Aktaş’a veto! Sosyal medyadan ifşa etti, Murat Yıldırım’ı suçladı - 1. Resim

SERENAY AKTAŞ’TAN ŞAŞIRTAN İDDİA

Son olarak Survivor ile adını geniş kitlelere duyuran ve ardından oyunculuğa adım atan Serenay Aktaş, dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı.

2021-2022 yılları arasında Show TV’de ekrana gelen ‘Aziz’ dizisinin başrolünde yer alan Murat Yıldırım'la aynı projede yer almak isteyen Serenay Aktaş, o dönemde diziye kabul edilmedi. Aktaş, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, diziyle bütçe görüşmeleri sürerken Murat Yıldırım’ın 'Karşımda daha küçük gösteren birini istiyorum' dediğini ve bu nedenle kadroya alınmadığını öne sürdü.

Serenay Aktaş’a veto! Sosyal medyadan ifşa etti, Murat Yıldırım’ı suçladı - 2. Resim

UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
