Doğa Lara Akkaya’nın ifşası sonrası Tayanç Ayaydın ‘Ben Leman’ dizisinden çıkarıldı

Ünlüler dünyasında son günlerde gündemi sarsan taciz iddialarının odağında yer alan isimlerden biri de ünlü oyuncu Tayanç Ayaydın oldu.

ESKİ ROL ARKADAŞININ MESAJLARINI İFŞA ETTİ

Genç oyuncu Doğa Lara Akkaya, Tozluyaka dizisinin setinde birlikte çalıştığı Tayanç Ayaydın’ın kendisine sözlü tacizde bulunduğunu iddia eden mesajları kamuoyuyla paylaşmıştı. Akkaya, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesajlarla, 10 yıldır evli olan Tayanç Ayaydın’ın kendisine “Dünyanın en güzel kadını!” ve “Sen çok özelsin… Benim için!” gibi ifadeler kullanarak tacizde bulunduğunu öne sürdü. Akkaya, bu mesajlara karşılık olarak rahatsızlığını dile getirdiğini ve “Lütfen bana bu şekilde yazma” diyerek tepki verdiğini belirtti

Sosyal medyada büyük ses getiren açıklamalarının ardından Doğa Lara Akkaya’ya, birçok meslektaşından destek gelmişti.

TACİZ İDDİALARINA AÇIKLAMA: ÖZÜR DİLEDİ

Uzun süre sessizliğini koruyan Tayanç Ayaydın, artan tepkilerin ardından bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Ayaydın, yılbaşı gecesi gönderdiği mesajın kötü niyetli olmadığını, ancak uygunsuz algılanabileceğini kabul ederek şu sözlerle özür diledi:

“Herkese merhaba,

Son günlerde adım bazı mesaj ifşalarında yer aldı. Artık doğrudan ve net bir şekilde konuşma zamanı geldiğine inanıyorum. Açıklama yapmayı ertelememin sebebi duygusal bir tepki vermek istememem ve durumu sakin, bilinçli bir şekilde değerlendirmek istememdi. Yılbaşı gecesi bir meslektaşıma bir mesaj gönderdim. Bugün geriye dönüp baktığımda, bu mesajın kötü niyet taşımamasına rağmen uygunsuz olarak algılanabileceğini görüyorum. Bunun için içtenlikle özür dilerim. Gelen cevap bana mesajın hoş karşılanmadığını açıkça gösterdi ve ben de iletişimi sürdürmedim.

Şunu da açıkça belirtmeliyim: düşüncesiz davranmış olabilirim, ama kimseyi taciz etmedim. Taciz; ısrar, baskı ya da birinin sınırlarını ihlal etmek demektir — ben bunların hiçbirini yapmadım. Tepkiyi anladığım anda durdum. Tacizin her türlüsü kabul edilemez ve kadınların seslerini yükseltebilmesi, kendilerini güvende hissedebilmeleri her zaman korunmalıdır.

Böylesine ciddi bir suçlamayla bugün ilişkilendirilmek, yaşanan olayın yalnızca tek bir düşüncesiz mesajdan ibaret olması benim için son derece üzücü. Kamuoyunda oluşan algının hatamla orantısız şekilde büyüdüğünü görüyorum. Bunun sonuçlarının ağırlığı beni haksız bir mağduriyetle karşı karşıya bıraktı. Bu nedenle kendimi, adımı ve itibarımı korumak için yargı yoluna başvurmak zorunda hissediyorum. Bu adım, kadınların seslerini duyurma hakkına karşı değil, yalnızca bana yönelen haksız ve ağır zararı gidermeye yöneliktir.

20 yıllık profesyonel hayatım boyunca pek çok değerli meslektaşımla saygı, işbirliği ve güven temelleri üzerinde çalıştım. Bugüne kadar bu tür bir olayla hiç karşılaşmadım. Bunun aksini düşünen bir çalışma arkadaşım varsa lütfen kanıtıyla ortaya çıkmaktan çekinmesin.

İstemeden kalbini kırdığım herkesten özür diliyorum. Tek dileğim, gerçeğin adil bir şekilde anlaşılması ve hepimizin yoluna güven ve huzur içinde devam edebilmesidir.

Saygılarımla,

Tayanç”

YAPIM ŞİRKETİ, TAYANÇ AYAYDIN İLE YOLLARINI RESMEN AYIRDI

Öte yandan taciz iddialarının hedefindeki Tayanç Ayaydın’a bir kötü haber de yapım şirketinden geldi. Henüz yayına girmeyen Ben Leman dizisindeki rolüyle ilgili akıbeti merak edilen Ayaydın için yapımcı şirketten açıklama geldi. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, NTC Medya oyuncuyla yollarını ayırdı. Ayaydın’ın oynayacağı “Genel Cerrah Demir” karakteri başka bir oyuncuya devredilecek.