Doğa Lara Akkaya'nın taciz iddialarına destek: Burçin Terzioğlu, Tayanç Ayaydın'ı takipten çıkardı

Doğa Lara Akkaya’nın taciz iddialarına destek: Burçin Terzioğlu, Tayanç Ayaydın’ı takipten çıkardı

- Güncelleme:
Genç oyuncu Doğa Lara Akkaya, sosyal medya üzerinden meslektaşı Tayanç Ayaydın tarafından tacize uğradığını iddia ederek mesajları kamuoyuyla paylaşmıştı. Yaşananların ardından Burçin Terzioğlu, yeni bir projede birlikte rol alacağı Tayanç Ayaydın hakkında çıkan iddialara kayıtsız kalmadı. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Terzioğlu, geçmişte ya da bugün benzer durumları yaşayan tüm kadınların yanında olduğunu belirtti ve Ayaydın’ı Instagram’dan takipten çıkararak tepkisini ortaya koydu.

Doğa Lara Akkaya, 2022 yılında yayınlanan "Tozluyaka" dizisinde birlikte rol aldığı Tayanç Ayaydın’ın kendisine tacizde bulunduğunu iddia ederek, bu duruma ilişkin mesajları sosyal medya hesabından paylaştı.

TAYANÇ AYAYDIN’DAN DOĞA LARA AKKAYA’YA: DÜNYANIN EN GÜZEL KADINI

Doğa Lara Akkaya, Tayanç Ayaydın'ın kendisine gönderdiği bazı mesajları sosyal medya hesabından ifşa etti. Akkaya'nın paylaştığı mesajlarda, Ayaydın’ın kendisine “Dünyanın en güzel kadını! Mutlu yıllar” ifadelerini kullandığı görüldü. Akkaya, buna karşılık olarak

“Dünyanın en güzel kadını sence de karın değil mi?” cevabını verdi. Mesajlaşmanın devamında Ayaydın’ın, “Sen çok özelsin benim için” dediği, Akkaya’nın ise rahatsızlığını dile getirerek “Lütfen bana bu şekilde yazma. Bir süredir söylediklerinden ve mesajlarından rahatsızlık hissediyorum. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Bence bu yanlış bir şey” şeklinde cevap verdiği görüldü.

İDDİALARIN HEDEFİNDEKİ OYUNCU SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

Tayanç Ayaydın, hakkında ortaya atılan iddialara ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

Oyuncunun sosyal medya üzerinden sessizliğini sürdürmesi dikkat çekerken, bazı ünlü isimlerin destek ve tepki içerikli paylaşımları da konunun sosyal medyada geniş yankı bulmasına neden oldu.

BURÇİN TERZİOĞLU’DAN DESTEK: HER KADININ YANINDAYIM

Tayanç Ayaydın’la ‘Güzel Koy’ adlı dizide birlikte rol alacağı açıklanan Burçin Terzioğlu ise sosyal medya paylaşımıyla iddialara kayıtsız kalmadı. Terzioğlu, Doğa Lara Akkaya'nın ifşa ettiği taciz iddialarının ardından Instagram’dan sert tepki verdi.

Terzioğlu, “Geçmişte ya da günümüzde... Adını koyamadığı için mobbing ya da taciz olduğunu bile bilmeden sessiz kalan... Korkularıyla, yaşıyla, yalnızlığıyla bastırılan... Ya da tüm cesaretini toplayıp ancak konuşabilen her kadının yanındayım” sözleriyle kadınlara destek verdi.

