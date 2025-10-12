Güllü'nün yeni görüntüleri ortaya çıktı! Kızı ve oğlu her şeyi anlattı

Arabesk müziğin unutulmaz isimlerinden Güllü (gerçek adıyla Gül Tut), 27 Eylül gecesi Yalova’nın Çınarcık ilçesinde, yaşadığı apartmanın 6’ncı katından düşerek hayatını kaybetti. Güllü'nün bu ansızın ölümü pek çok iddiayı da beraberinde getirdi. Kızı ve oğlu gözyaşları içinde 'Acımızı yaşatmadınız' sözleriyle isyan etti.

Öte yandan gece saat 01.30 sıralarında kızı Tuğyan Ülkem ile kızının arkadaşı Sultan'ın odasına gittikten sonra orada oynarken dengesini kaybederek düştüğü belirtilen Güllü'nün vefatından bir saat önce evinin salonunda çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

DANS ETTİĞİ ANLAR ORTAYA ÇIKTI

Görüntülerde kızı Tuğyan'ın oynadığı, Güllü'nün şarkı söylediği, kızının arkadaşı Sultan'ın ise bu anları kayıt altına aldığı görülüyor. Salonda sehpa üzerinde alkol şişeleri görülürken, Güllü'nün televizyonda çalan şarkıya eşlik ettiği, kızı Tuğyan'ın ise şarkıyı ayakta söylediği görülüyor.

"ANNEM 3 ŞİŞE ALKOL İÇTİ"

Güllü'nün kızı Tuğyan ile oğlu Yağız, Sabah Gazetesi'ne konuştu. Annesinin vefatı sonrası ilk kez konuşan Tuğyan Ülkem Gülter, o geceyi şöyle anlattı:

"O gece evde sadece ben, annem ve arkadaşım Sultan vardık. Annem üç şişe alkol içti. Biz alkol ya da uyuşturucu almadık. Hakkımızda ortaya atılan iddialar tamamen asılsız. Annemle aramızda hiçbir problem yoktu. Annem neşeliydi. Hatta 'O ne lan!' diye gülerek bize katıldı.

"DÖNDÜĞÜMDE ANNEM YOKTU"

O cümleyi yanlış yorumlayanlar oldu ama annemin eğlenceli halidir. Dans ediyorduk, annem de bize katıldı. Bir anda yüksek bir ses duydum. Döndüğümde annemi göremedim"

"Annemle aynı evde bile olsak bazen mesajlaşırdık" diyen Tuğyan, olay gecesi annesine, "Sesi kıs" mesajı atmasının da sosyal medyada yanlış yorumlandığını kaydederek, "Bu bizim ev içinde kullandığımız iletişim şekliydi. Sürekli mesajlaşır hatta video atardık. O gün özel bir durum yoktu" dedi.

7 YAŞINDAKİ TORUNU İÇİN KAMERA ALMIŞ

Güllü'nün evinde kurulan kamera sisteminin de merhum sanatçının 7 yaşındaki torununu izleyebilmek için alındığı öğrenildi.

Evdeki kamera sisteminin bir güvenlik önlemi değil Yağız Gülter'in annesine olan borcuna karşılık hediye ettiği bir sistem olduğunu belirten avukat Rahmi Çelik, "Rahmetli bu sisteme çok sevinmişti. Torununu izlemek için bile kullanıyordu" dedi.

"BAZI SANATÇILAR EN YAKINIYMIŞ GİBİ YAPTI"

Tuğyan, sosyal medyada yayılan görüntü ve iddialara da sert tepki gösterdi. Yapay zekâyla üretilmiş sahte videolarla hedef alındıklarını belirten acılı kadın, "Gerçeklerin savcılık incelemesiyle ortaya çıkacağına inanıyorum. Bizi en çok yıpratan şey, annemizin acısını bile yaşayamamamız oldu. Sosyal medya bir linç alanına döndü. Bazı sanatçılar bile annemin en yakınıymış gibi açıklama yaptı ama ne taziyeye geldiler ne de cenazeye" dedi.

OĞLU GİZLİ GEÇİT İDDİALARINA CEVAP VERDİ

Olayın yaşandığı gece İstanbul'da olan Güllü'nün oğlu Yağız Gülter ise, "Gece 01.00 civarında ablam aradı. Telefonda sadece çığlık atıyordu. 'Annem öldü diyorlar!' diye bağırdı. Sosyal medyada dolaşan video kayıtlarını ilk izleyen bizdik. Ben ve manevi babam, görüntüleri kendi elimizle polise teslim ettik.

"Gizli geçit" iddialarını reddeden Yağız, "Olay anında ablam dışarı koşmuş. Anahtarı unuttuğu için kapı açılmamış. Sabah evin şifresi bilinmediğinden karşı komşudan terasa çıkıp mutfak camını taşla kırdım. Her şey kayıt altında" dedi.