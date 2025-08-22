Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Tayanç Ayaydın'a taciz suçmalası! Genç meslektaşı Doğa Lara Akkaya mesajları tek tek ifşa etti

Tayanç Ayaydın’a taciz suçmalası! Genç meslektaşı Doğa Lara Akkaya mesajları tek tek ifşa etti

Tayanç Ayaydın’a taciz suçmalası! Genç meslektaşı Doğa Lara Akkaya mesajları tek tek ifşa etti
Magazin Haberleri

Tozluyaka dizisindeki performansıyla tanınan genç oyuncu Doğa Lara Akkaya, sosyal medya hesabından paylaştığı taciz iddiasıyla gündeme oturdu. 2022 yılında birlikte rol aldığı meslektaşı Tayanç Ayaydın'ın kendisine tacizde bulunduğunu belirten Akkaya, yaşadıklarını ve mesajları paylaştı.

22 yaşındaki oyuncu Doğa Lara Akkaya, sosyal medyada yaptığı taciz açıklamasıyla gündeme geldi. 2022’de birlikte çalıştığı Tayanç Ayaydın’ın kendisine tacizde bulunduğunu iddia eden Akkaya, bu duruma ait mesajlara da sosyal medyada yer verdi. 

Tayanç Ayaydın’ın, Doğa Lara Akkaya’ya “Dünyanın en güzel kadını! Mutlu yıllar” şeklinde attığı mesaj, Akkaya tarafından sosyal medyada ifşa edildi. Mesajlaşmalarda Akkaya’nın ise, “Dünyanın en güzel kadını sence de karın değil mi?” cevabını verdiği görüldü. 

Tayanç Ayaydın’a taciz suçmalası! Genç meslektaşı Doğa Lara Akkaya mesajları tek tek ifşa etti - 1. Resim

Doğa Lara Akkaya

DOĞA LARA AKKAYA'DAN UYARI

Daha sonra Ayaydın’ın “Sen çok özelsin benim için. Nasılsın dünyanın en güzel kadını… Mutlu ve keyifli yıllar” diye yazdığı mesaj dikkat çekti. Genç oyuncu buna karşılık ise “Lütfen bana bu şekilde yazma çünkü bir süredir söylediklerinden ve mesajlarından rahatsız hissediyorum ve ne diyeceğimi bilmiyorum, bence bu yanlış bir şey” şeklinde uyarıda bulunduğu görüldü. 

Tayanç Ayaydın’a taciz iddiası! Genç meslektaşı Doğa Lara Akkaya mesajları tek tek ifşa etti - 1. Resim

TOZLUYAKA OYUNCULARINDAN TEPKİ GECİKMEDİ

Doğa Lara Akkaya’nın iddialarının ardından, Tozluyaka dizisinin diğer oyuncuları da Tayanç Ayaydın’ı sosyal medyada takipten çıkararak tepkilerini gösterdi. Ecem Çalhan, Çağla Şimşek ve Ahmet Haktan Zavlak gibi isimler Ayaydın’ı Instagram’dan sildi.

AÇIKLAMA YAPMADI

Yakın zamanda Kuruluş Osman’ın kadrosuna dahil olan Tayanç Ayaydın, 2015 yılında Amerikalı öğretmen sevgilisi Sally Ghalayini ile evlenmişti. Taciz iddialarına yönelik ünlü oyuncudan henüz bir açıklama gelmedi.

Tayanç Ayaydın’a taciz suçmalası! Genç meslektaşı Doğa Lara Akkaya mesajları tek tek ifşa etti - 2. Resim

Tayanç Ayaydın

