İddiaların hedefindeki Tayanç Ayaydın sessizliğini bozdu! Taciz mesajlarına günler sonra ilk açıklama…

Oyuncu Doğa Lara Akkaya, sosyal medya üzerinden 2022 yılında rol aldığı Tozluyaka dizisinde, rol arkadaşı Tayanç Ayaydın’ın kendisine sözlü ve yazılı tacizde bulunduğunu iddia etti.

Akkaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda, rol arkadaşı Tayanç Ayaydın’ın kendisine gönderdiği mesajları ifşa etti. O dönemde yapım şirketinden ise “Evli ve ünlü; büyüğündür, sus dediler” şeklinde geçiştirici bir karşılık aldığını ifade ederek yaşadığı baskıya tepki gösterdi.

Doğa Lara Akkaya, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajlarla 10 yıllık evli Tayanç Ayaydın’ın kendisine “Dünyanın en güzel kadını!” ve “Sen çok özelsin… Benim için!” gibi ifadelerle tacizde bulunduğunu iddia etti. Akkaya, mesajlara karşılık olarak rahatsızlığını belirterek, “Lütfen bana bu şekilde yazma” şeklinde tepki verdiğini açıkladı.

ÖZÜR DİLEDİ

Tayanç Ayaydın, günler süren sessizliğinin ardından sosyal medya hesabından peş peşe yaptığı paylaşımlarla ilk kez konuştu. Ayaydın, yılbaşı gecesi meslektaşına gönderdiği mesajın kötü niyet taşımadığını ancak uygunsuz algılanabileceğini fark ettiğini belirtti ve şu sözlerle özür diledi:

“Son günlerde adım bazı mesaj ifşalarında yer aldı. Artık doğrudan ve net bir şekilde konuşma zamanı geldiğine inanıyorum. Yılbaşı gecesi bir meslektaşıma mesaj gönderdim. Bugün geriye dönüp baktığımda bu mesajın kötü niyet taşımamasına rağmen uygunsuz olarak algılanabileceğini görüyorum. Bunun için içtenlikle özür dilerim. Gelen cevap bana mesajın hoş karşılanmadığını açıkça gösterdi ve ben de iletişimi sürdürmedim.

Şunu da açıkça belirtmeliyim: Düşüncesiz davranmış olabilirim ama kimseyi taciz etmedim. Tepkiyi anladığım anda durdum. Tacizin hiçbir türlüsü kabul edilemez ve kadınların seslerini yükseltebilmesi, kendilerini güvende hissedebilmeleri her zaman korunmalıdır.”

"YARGI YOLUNDA BAŞVURMAK ZORUNDA HİSSEDİYORUM"

Kendisiyle ilgili ciddi suçlamaların, sadece tek bir düşüncesiz mesajdan kaynaklandığını ve bu durumun kendisi için çok üzücü olduğunu belirten Ayaydın şunları söyledi:

“Böylesine ciddi bir suçlamayla bugün ilişkilendirilmek, yaşanan olayın yalnızca tek bir düşüncesiz mesajdan ibaret olması benim için son derece üzücü. Kamuoyunda oluşan algının hatamla orantısız şekilde büyüdüğünü görüyorum. Bunun sonuçlarının ağırlığı beni haksız bir mağduriyetle karşı karşıya bıraktı. Bu nedenle kendimi adımı ve itibarımı korumak için yargı yoluna başvurmak zorunda hissediyorum. Bu adım, kadınların seslerini duyurmaya hakkına karşı değil, yalnızca bana yönelen haksız ve ağır zararı gidermeye yöneliktir. 20 yıllık profesyonel hayatım boyunca pek çok değerli meslektaşımla saygı, işbirliği ve güven temelleri üzerinde çalıştım. Bugüne kadar bu tür bir olayla hiç karşılaşmadım. Bunun aksini düşünen bir çalışma arkadaşım varsa lütfen kanıtıyla ortaya çıkmaktan çekinmesin.”