Yıldız Tilbe’nin yüzündeki yara izleri takipçilerini korkuttu

59 yaşındaki isim, X hesabından yaptığı son paylaşımında yüzünün net bir şekilde göründüğü bir fotoğraf yayınladı. Ancak paylaşımda Tilbe’nin yüzünde belirgin yara ve izlerin bulunması dikkatli takipçilerin gözünden kaçmadı.

TAKİPÇİLERİ SORDU

Ünlü şarkıcının yüzündeki bu değişiklik, sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, çok sayıda kullanıcı paylaşıma yorum yaparak endişelerini dile getirdi. Takipçileri “Cildinize ne oldu?”, “Yüzünüzde yaralar çıkmış”, “Ne oldu abla sana?” gibi yorumlar paylaşımın altında yer aldı.

“YANDIM AMA İYİYİM ŞÜKÜR”

Öte yandan Yıldız Tilbe, geçtiğimiz aylarda yaşadığı bir talihsiz olayla da benzer şekilde gündeme gelmişti. Şarkıcı, evde saçını boyadıktan sonra uyuyakaldığını ve bu nedenle yüzünde kimyasal yanıklar oluştuğunu açıklamıştı.

O dönem yaptığı açıklamada “Yandım ama iyiyim çok şükür. Uyuduğum için değil, boya kötüymüş. İnternette de araştırdım, başka kadınların da yandığını gördüm. Bir sürü boya kullanıyordum ama bu kötüymüş” ifadelerini kullanmıştı.