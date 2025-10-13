Adana'da akılalmaz olay! Pastaneye el bombası atıldığı anlar kamerada
Adana’da bir pastaneye pimi çekilmemiş el bombası atıldı. Korku dolu anların yaşandığı olayın yeni görüntüleri de ortaya çıktı.
5 Ekim'de saat 23.00 sıralarında Seyhan ilçesinde müşterilerin bulunduğu sırada Z.Ö.'ye ait pastaneye bir kişi tarafından el bombası atıldı.
Kısa süreli paniğe neden olan olayda el bombasının piminin çekilmediği tespit edildi. İhbarla bölgeye sevk edilen polis ekipleri, eşkalini belirledikleri şüpheli Ö.G.'yi kaçarken yakaladı.
YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
O anların yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerinde pimi çekilmemiş el bombası atıldığı sırada pastanede iki kişinin oturduğu, bombanın atılmasıyla panikle kaçtıkları görüldü.
Olaydan sonra bombayı atanın yanı sıra olayı azmettirdiği öne sürülen Kadir K., Sezer S. ve Abdullah Ü. yakalandı. Bombayı atanla birlikte 4 kişi ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilmiş nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanmıştı.