Taksim'de nostaljik tramvayda yangın! Vatman tam zamanında müdahale etti
İstanbul Taksim'de nostaljik tramvayda kısa devre nedeniyle yangın çıktı. Tramvay sürücüsü yangın tüpüyle müdahale ederek yangını söndürdü. Ekipler olay yerinde incelemelerde bulundu, tramvay ise garaja çekildi.
İstanbul'da Taksim Meydanı ile Beyoğlu Tünel arasında sefer yapan Vatman Yasin Bezgir (44) yönetimindeki nostaljik tramvayın elektrik bölümünde kısa devre nedeniyle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tramvay sürücüsü yangın tüpüyle müdahale ederek yangını söndürdü.
Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de tramvayda incelemelerde bulundu. Tramvay, ekiplerin çalışmalarının ardından garaja çekildi.
