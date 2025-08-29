Tramvayda mide bulandıran iddia! Yolcular dövüp polise teslim etti
Samsun'da tramvayda bir kadını kamerayla çektiği öne sürülen şahıs, diğer yolcular tarafından darbedildi. Daha sonra polise teslim edilen şüpheli serbest bırakıldı.
Samsun'da mide bulandıran bir olay meydana geldi.
DARBEDİP POLİSE VERDİLER
İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Cumhuriyet Meydanı tramvay istasyonunda, genç bir kadının cep telefonu ile fotoğraflarını çektiği iddia edilen C.A. (51), kadının tepkisi sonucu vatandaşlar tarafından darbedilerek polise teslim edildi.
SERBEST BIRAKILDI
Genç kadının şikayeti üzerine polis tarafından gözaltına alınan C.A., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren C.A., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
