Kebap yapıp vatandaşa yedireceklerdi! Şanlıurfa'da 183 kilogram bozulmuş tavuk eti imha edildi

Kebap yapıp vatandaşa yedireceklerdi! Şanlıurfa'da 183 kilogram bozulmuş tavuk eti imha edildi

- Güncelleme:
Gündem Haberleri

Şanlıurfa'nın Eyyübiye Belediyesi'nin zabıta ekipleri, bir lokantada 183 kilogram tarihi geçmiş tavuk eti ele geçirdi. Söz konusu tavuklarla kebap yapılacağı tespit edilirken, bozulmuş ürünlere de imha edilmek üzere el kondu. Skandala imza atan işletmeye ise cezai işlem uygulandı.

Eyyübiye Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimler kapsamında bir lokantanın mutfağında yapılan incelemelerde 183 kilogram son tüketim tarihi geçmiş tavuk eti tespit edildi. Sağlık için risk oluşturan toplam 183 kilogram bozuk tavuk ve tavuk ürününe imha edilmek üzere el koyan zabıta ekipleri, söz konusu ihmal ve kasıtlarından dolayı işyeri sahibi hakkında cezai işlem uyguladı ve tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için tebligatta bulundu.

Kebap yapıp vatandaşa yedireceklerdi! Şanlıurfa'da 183 kilogram bozulmuş tavuk eti imha edildi - 1. Resim

KEBAP YAPACAKLARDI 

Söz konusu işletmedeki denetimlerde, tavuk ürünü kullanılarak kebaplık kıyma yapıldığı ve bu kıymanın kokuştuğu, son tüketim tarihi geçmiş paketler halinde tavuk taşlıklarının kıyma yapılmak üzere bekletildiği, kokuşmaya başlamış tüm tavukların ambalajlarından çıkarılarak dolapta bekletildiği, bir gün veya daha önce kızartılıp satılmayan tüm tavukların yeniden satışa sunulmak üzere çalışmayan fırında hazır tutulduğu tespit edildi.

Kebap yapıp vatandaşa yedireceklerdi! Şanlıurfa'da 183 kilogram bozulmuş tavuk eti imha edildi - 2. Resim

EKİPLER DENETİMLERİNİ SÜRDÜRÜYOR

Pazar yerleri, marketler, bakkallar, fırınlar, kasaplar, lokantalar, gıda üretim tesisleri gibi tüketiciyi ilgilendiren her alanda denetimlerine devam eden zabıta ekipleri, aynı anda binlerce öğrencinin alışveriş yaptığı okul kantinlerindeki denetimlerini de sürdürüyor.

