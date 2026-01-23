İBB’ye börek ile baklavayı Hakkâri ve Muş’tan alan CHP’liler, Kocaeli’de saksı bulamayıp İzmit Belediyesi için Van’dan alım yapmış. Meclis üyeleri, farklı boylardaki saksılar için, ihalesiz 342 bin lira ödeyen Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’i, halkın parasını “çarçur etmekle” suçladı.

CHP’li İzmit Belediyesi, doğrudan temin yöntemiyle Van’da bulunan bir firmadan saksı satın aldı. Satın alma sürecinin ardından tartışmalar da başladı.

AK Parti İzmit Belediye Meclis Üyesi Erol Çalışkan, Başkan Fatma Kaplan Hürriyet’i eleştirerek, “İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, ‘Belediyenin malını satmam’ dedi; elde avuçta yer bırakmadı, sattı. ‘Liyakatsiz işe almam’ dedi; eş-dost-akrabayı geçtik, delege pazarlığı için kadroları sonuna kadar açtı. İzmitli esnafa sürekli borç takarken, bir saksı için ta Van’dan 342 bin 818 TL’lik doğrudan teminle alım yaptı. Soruyoruz, İzmitlinin bir saksı kadar değeri yok mu, Van’dan saksı aldınız?” diye konuştu.

Haberle İlgili Daha Fazlası