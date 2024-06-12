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Haberler > Gündem > Vatandaşlara yedireceklerdi... Şanlıurfa'da 10 ton bozuk tavuk eti yakalandı!

Vatandaşlara yedireceklerdi... Şanlıurfa'da 10 ton bozuk tavuk eti yakalandı!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir depoda yapılan denetimde, şoklanmış, etiketsiz ve izlenebilirliği belli olmayan poşetler içinde yaklaşık 10 ton tavuk ele geçirildi.

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde bir vatandaş, ekipleri arayarak bir soğuk hava deposunda bozuk tavuk etleri olduğu ihbarında bulundu.

Haliliye Belediyesi zabıta ekipleri, gece saat 00.40 sıralarında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri ile birlikte depoya baskın düzenledi.

Vatandaşlara yedireceklerdi... Şanlıurfa'da 10 ton bozuk tavuk eti yakalandı! - 1. Resim

Depoda yapılan incelemede, şoklanmış, etiketsiz ve izlenebilirliği belli olmayan poşetler içinde yaklaşık 10 ton tavuk ve tavuk ürünleri tespit edildi.

Vatandaşlara yedireceklerdi... Şanlıurfa'da 10 ton bozuk tavuk eti yakalandı! - 2. Resim

Zabıta ekipleri depoyu mühürlerken, ele geçirilen tavuklara da imha edilmek üzere el konuldu.

Belediye ekipleri tarafından kamyonuna konulan etler, imha edilmek üzere çöp merkezine götürüldü.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı
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