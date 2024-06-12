Vatandaşlara yedireceklerdi... Şanlıurfa'da 10 ton bozuk tavuk eti yakalandı!

Düzenleyen: Türkiye Gazetesi / Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı 12 Haziran 2024 10:40 - Güncelleme: 12 Haziran 2024 10:56 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir depoda yapılan denetimde, şoklanmış, etiketsiz ve izlenebilirliği belli olmayan poşetler içinde yaklaşık 10 ton tavuk ele geçirildi.