Vatandaşlara yedireceklerdi... Şanlıurfa'da 10 ton bozuk tavuk eti yakalandı!
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir depoda yapılan denetimde, şoklanmış, etiketsiz ve izlenebilirliği belli olmayan poşetler içinde yaklaşık 10 ton tavuk ele geçirildi.
Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde bir vatandaş, ekipleri arayarak bir soğuk hava deposunda bozuk tavuk etleri olduğu ihbarında bulundu.
Haliliye Belediyesi zabıta ekipleri, gece saat 00.40 sıralarında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri ile birlikte depoya baskın düzenledi.
Depoda yapılan incelemede, şoklanmış, etiketsiz ve izlenebilirliği belli olmayan poşetler içinde yaklaşık 10 ton tavuk ve tavuk ürünleri tespit edildi.
Zabıta ekipleri depoyu mühürlerken, ele geçirilen tavuklara da imha edilmek üzere el konuldu.
Belediye ekipleri tarafından kamyonuna konulan etler, imha edilmek üzere çöp merkezine götürüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı