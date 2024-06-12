Kurbanlıklar ne kadar? 1 ton 700 kilogramlık boğa, araba fiyatına satışta

Kurban bayramına sayılı günler kaldı. Vatandaşlar kurbanlık fiyatlarını araştırmaya devam ederken, kurbanlıklarda pazarlarda alıcılarını bekliyor. Çanakkale'de 1 ton 700 kilogram ağırlığındaki boğa, 300 bin TL'den satışa çıkarıldı. Dev kurbanlık günlük 15 kilogram yem yiyor.

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte Çanakkale genelinde kurbanlıklar görücüye çıkmaya başladı. Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy köyünde, 37 yıldır büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Hasan Yavaş'ın (55) 2.5 yaşındaki simental cinsi boğası 1 ton 700 kilograma ulaştı. Baba mesleği olan büyükbaş hayvan yetiştiriciliğini devam ettiren Yavaş, Kurban Bayramı öncesinde 1 ton 700 kilogram ağırlığındaki danayı ise 300 bin TL'den satışa çıkardı.

GÜNLÜK 15 KİLO YEM YİYOR

Fiyatı adeta ikinci el otomobiller ile yarışan boğa, günlük 15 kilo buğday, arpa, mısır ve fabrika yemi tüketiyor.

"300 BİN TL'YE SATACAĞIZ"

Çanakkale'de 37 yıldır büyükbaş hayvan besi çiftliğinde büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yaptığını belirten Hasan Yavaş, "Paşaköy köyünde kurbanlık dana besliyorum. 1 ton 700 kilogram ağırlığındaki danamız 300 bin TL'ye satacağız" dedi.

1 TON 300 KİLOGRAMLIK BOĞA 285 BİN TL

Hasan Yavaş, Kurban Bayramı öncesinde simental cinsi 1 ton 300 kilogram ağırlığındaki 3 yaşındaki boğasını ise 285 bin TL'ye satıldığını belirtti.

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