Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Kurbanlıklar ne kadar? 1 ton 700 kilogramlık boğa, araba fiyatına satışta

Kurbanlıklar ne kadar? 1 ton 700 kilogramlık boğa, araba fiyatına satışta

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kurban bayramına sayılı günler kaldı. Vatandaşlar kurbanlık fiyatlarını araştırmaya devam ederken, kurbanlıklarda pazarlarda alıcılarını bekliyor. Çanakkale'de 1 ton 700 kilogram ağırlığındaki boğa, 300 bin TL'den satışa çıkarıldı. Dev kurbanlık günlük 15 kilogram yem yiyor.

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte Çanakkale genelinde kurbanlıklar görücüye çıkmaya başladı. Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy köyünde, 37 yıldır büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Hasan Yavaş'ın (55) 2.5 yaşındaki simental cinsi boğası 1 ton 700 kilograma ulaştı. Baba mesleği olan büyükbaş hayvan yetiştiriciliğini devam ettiren Yavaş, Kurban Bayramı öncesinde 1 ton 700 kilogram ağırlığındaki danayı ise 300 bin TL'den satışa çıkardı.

Kurbanlıklar ne kadar? 1 ton 700 kilogramlık boğa, araba fiyatına satışta - 1. Resim

GÜNLÜK 15 KİLO YEM YİYOR 

Fiyatı adeta ikinci el otomobiller ile yarışan boğa, günlük 15 kilo buğday, arpa, mısır ve fabrika yemi tüketiyor.

Kurbanlıklar ne kadar? 1 ton 700 kilogramlık boğa, araba fiyatına satışta - 2. Resim

"300 BİN TL'YE SATACAĞIZ" 

Çanakkale'de 37 yıldır büyükbaş hayvan besi çiftliğinde büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yaptığını belirten Hasan Yavaş, "Paşaköy köyünde kurbanlık dana besliyorum. 1 ton 700 kilogram ağırlığındaki danamız 300 bin TL'ye satacağız" dedi.

Kurbanlıklar ne kadar? 1 ton 700 kilogramlık boğa, araba fiyatına satışta - 3. Resim

1 TON 300 KİLOGRAMLIK BOĞA 285 BİN TL

Hasan Yavaş, Kurban Bayramı öncesinde simental cinsi 1 ton 300 kilogram ağırlığındaki 3 yaşındaki boğasını ise 285 bin TL'ye satıldığını belirtti.

 

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Herkes bu evliliği konuşuyor! 63 yaşındaki kadın ve 23 yaşındaki kocası bebek bekliyorMüşteri gibi davrandı, test sürüşü sırasında motosikleti çaldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bakan Şimşek Singapur yolcusu! Türkiye'nin gri listeden çıkarılması bekleniyor - EkonomiTürkiye'nin gri listeden çıkması an meselesiDeprem bölgesinde hasat zamanı! Muzun kilosu tarlada 32 TL - EkonomiDeprem bölgesinde hasat zamanı!Akaryakıta bayram öncesi büyük zam! Motorinin fiyatı bu gece değişecek - EkonomiAkaryakıta bayram öncesi büyük zam!Dünya Bankası Türkiye için büyüme tahminlerini düşürdü - EkonomiBüyüme tahminlerini düşürdüler4,5 milyon borsacı, 10 bin TL’nin altında! İşlem vergisi beklenirken... - Ekonomi4,5 milyon borsacı, 10 bin TL’nin altında! İşlem vergisi beklenirken...Stabil fiyatla nereye kadar? Dolarda gözler faiz ve KKM’de! İşte son fiyatlar… - EkonomiDolarda gözler faiz ve KKM’de
Sonraki Haber Yükleniyor...