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Burası Türkiye! Haziran ayında 6 metrelik kar

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki İkiyaka Dağları bölgesinde haziran ayına rağmen kalınlığı 6 metreyi bulan karda yürütülen yol açma çalışmaları devam ediyor.

Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve Yüksekova İlçe Özel İdare Müdürlüğü Şantiye Şefliği ekipleri, ilçe merkezine 40 kilometre uzaklıkta bulunan İkiyaka Dağları'nda yer alan yolda karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

GÖREN HAYRET EDİYOR 

Yer yer 6 metreyi bulan kar kütleri nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşayan ekipler, kepçe ile açamadıkları alanlarda ise ekskavatör kullanıyor. Haziran ayına rağmen tünelleri andıran karlı yolları görenler hayretler içerisinde kalırken, bir yandan da hatıra fotoğrafı çektiriyor.

Burası Türkiye! Haziran ayında 6 metrelik kar - 1. Resim

ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK

Bölgede çalışmaların devam edeceğini ifade eden karla mücadele ekipleri, haziran ayında Yüksekova'nın birçok bölgesinde karla mücadele çalışmasının devam ettiğini belirtti.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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