Türkiye-Gürcistan maçı saat kaçta başlıyor, hangi kanalda yayınlanıyor?

Türkiye-Gürcistan maçı saat kaçta başlıyor, hangi kanalda yayınlanıyor?

Güncelleme:
Türkiye-Gürcistan maçı saat kaçta başlıyor, hangi kanalda yayınlanıyor?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maçında Gürcistan'ı konuk ediyor. Ay-yıldızlılar, Kocaeli'de oynanacak karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Peki, Türkiye-Gürcistan maçı saat kaçta başlıyor, hangi kanalda yayınlanıyor?

2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı devam ediyor. Türkiye, Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maçında Gürcistan'ı ağırlıyor. A Milli Futbol Takımı'nın mutlak galibiyet adına sahaya çıkacağı tarihi mücadele için geri sayım başlarken, “Türkiye-Gürcistan maçı saat kaçta başlıyor, hangi kanalda yayınlanıyor?” soruları aramalarda öne çıkıyor.

Türkiye-Gürcistan maçı saat kaçta başlıyor, hangi kanalda yayınlanıyor? - 1. Resim

TÜRKİYE-GÜRCİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Türkiye-Gürcistan maçı 14 Ekim 2025 Salı akşamı Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak. Tarihi mücadelede ilk düdük saat 21:45'te çalacak.

86 milyonun heyecanla takip edeceği karşılaşma TV8 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Türkiye-Gürcistan maçı saat kaçta başlıyor, hangi kanalda yayınlanıyor? - 2. Resim

TÜRKİYE-GÜRCİSTAN MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakçı, Ferdi Kadıoğlu, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Oğuz Aydın, Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu.

Gürcistan: Mamardashvili, Kakabadze, Goglichidze, Kashia, Dvali, Azarovi, Kiteishvili, Kochorashvili, Mekvabishvili, Mikautadze, Kvaratskhelia.

Türkiye-Gürcistan maçı saat kaçta başlıyor, hangi kanalda yayınlanıyor? - 3. Resim

2025 A MİLLİ TAKIM MAÇ TAKVİMİ

  • Türkiye-Gürcistan: 14 Ekim 2025, Kocaeli, 21:45
  • Türkiye-Bulgaristan: 15 Kasım 2025, Ankara, 20:00
  • İspanya-Türkiye: 18 Kasım 2025, Sevilla, 22:45

