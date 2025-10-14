Türkiye-Gürcistan maçı saat kaçta başlıyor, hangi kanalda yayınlanıyor?
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maçında Gürcistan'ı konuk ediyor. Ay-yıldızlılar, Kocaeli'de oynanacak karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Peki, Türkiye-Gürcistan maçı saat kaçta başlıyor, hangi kanalda yayınlanıyor?
2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı devam ediyor. Türkiye, Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maçında Gürcistan'ı ağırlıyor. A Milli Futbol Takımı'nın mutlak galibiyet adına sahaya çıkacağı tarihi mücadele için geri sayım başlarken, “Türkiye-Gürcistan maçı saat kaçta başlıyor, hangi kanalda yayınlanıyor?” soruları aramalarda öne çıkıyor.
TÜRKİYE-GÜRCİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?
Türkiye-Gürcistan maçı 14 Ekim 2025 Salı akşamı Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak. Tarihi mücadelede ilk düdük saat 21:45'te çalacak.
86 milyonun heyecanla takip edeceği karşılaşma TV8 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
TÜRKİYE-GÜRCİSTAN MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER
Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakçı, Ferdi Kadıoğlu, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Oğuz Aydın, Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu.
Gürcistan: Mamardashvili, Kakabadze, Goglichidze, Kashia, Dvali, Azarovi, Kiteishvili, Kochorashvili, Mekvabishvili, Mikautadze, Kvaratskhelia.
2025 A MİLLİ TAKIM MAÇ TAKVİMİ
- Türkiye-Gürcistan: 14 Ekim 2025, Kocaeli, 21:45
- Türkiye-Bulgaristan: 15 Kasım 2025, Ankara, 20:00
- İspanya-Türkiye: 18 Kasım 2025, Sevilla, 22:45