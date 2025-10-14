Borsa İstanbul günü düşüşle tamamladı! Altın ve petrolde hareketlenme sürüyor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 239,78 puan azalarak 10.316,40 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 11,47 puan ve yüzde 0,11 artışla 10.567,66 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 10.301,19 puanı, en yüksek 10.594,21 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,27 değer kaybederek 10.316,40 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 276,10 puan ve yüzde 2,40 değer kaybederek 11.231,79 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 1,21, sanayi endeksi yüzde 1,75, mali endeks yüzde 1,85 ve hizmetler endeksi yüzde 1,97 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 12'si prim yaptı, 86'sı geriledi, 2 tanesi yatay seyretti. Türk Hava Yolları, Turkcell, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank ile Pegasus Hava Taşımacılığı en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ALTININ ONS FİYATI 4 BİN 138,1 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 4 bin 138,1 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,7 yükselişle 5 milyon 710 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,88, bileşik getirisi yüzde 40,27 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 41,7204, satışta 41,8876 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 41,6904, satışta 41,8574 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1591, sterlin/dolar paritesi 1,3291 ve dolar/yen paritesi 151,845 düzeyinde seyrediyor.

PETROLDE DÜŞÜŞ!

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 2,3 azalışla 61,8 dolardan işlem görüyor.