Altının kilogram fiyatı 5 milyon 710 bin liraya yükseldi

Altının kilogram fiyatı 5 milyon 710 bin liraya yükseldi

Kaynak: Anadolu Ajansı
Güncelleme:
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 5 milyon 710 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 5 milyon 426 bin 392 lira, en yüksek 5 milyon 725 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,7 yükselişle 5 milyon 710 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 5 milyon 670 bin liradan tamamlamıştı.

İŞLEM MİKTARI 559 KİLOGRAM OLDU 

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 137 milyon 786 bin 900,92 lira, işlem miktarı ise 559,23 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 3 milyar 223 milyon 126 bin 716,17 lira olarak gerçekleşti.

Altının kilogram fiyatı 5 milyon 710 bin liraya yükseldi - 1. Resim

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR 

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Vakıf Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Yapı ve Kredi Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler ile Kuveyt Türk Katılım Bankası olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

  STANDART TL/KGDOLAR/ONS
 Önceki Kapanış5.670.000,004.235,00
 En Düşük5.426.392,004.155,00
 En Yüksek5.725.000,004.263,80
 Kapanış5.710.000,004.229,00
 Ağırlıklı Ortalama5.587.178,594.233,83
 Toplam İşlem Hacmi (TL)3.137.786.900,92 
 Toplam İşlem Miktarı (Kg)559,23 
 Toplam İşlem Adedi39 
