Türkiye'de en çok satılan otomobiller belli oldu! İşte model model o liste
Türkiye genelinde 2025'in ilk 9 ayında en çok satılan araçlar belli oldu. Söz konusu dönemde 927 bin 647 araç satılırken, en çok satılan araçların listesinde zirvenin sahibi değişmedi. Peki Türkiye'de hangi araçtan kaç tane satıldı? İşte en çok satılan ilk 10 araç...
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerinden derlenen bilgilere göre; Türkiye'de ocak-eylül döneminde en çok satılan otomobiller belli oldu.
ZİRVE DEĞİŞMEDİ
Türkiye’de model bazında en çok satılan otomobiller listesinin ilk sırası değişmezken, listenin ilk 10’unda tamamen elektrikli araçlar varlığını 2 modelle sürdürdü.
9 AYDA 927 BİN 647 ARAÇ SATILDI
2025'in ilk 9 ayında Türkiye genelinde 927 bin 647 araç satıldı. Bunun 184 bin 960'ı hafif ticari, 742 bin 687'si otomobil oldu.
İşte yılın 9 ayında Türkiye'de en çok satılan 10 araç
Toyota Corolla listenin 10'uncu sırasında yer aldı. Toyota Corolla 9 ayda 15 bin 944 satıldı.
Hyundai i20 listenin 9'uncu sırasında yer aldı. Hyundai i20, 9 ayda 15 bin 983 adet satıldı.
Dacia Sandero listenin 8'inci sırasında yer aldı. Dacia Sandero, 9 ayda 16 bin 374 adet satıldı.
Toyota C-HR listenin 7'inci sırasında yer aldı. Toyota C-HR, 9 ayda 17 bin 755 adet satıldı.
Fiat Egea listenin 6'ncı sırasında yer aldı. Fiat Egea, 9 ayda 18 bin 323 adet satıldı.
BYD Seal U listenin 5'inci sırasında yer aldı. BYD Seal U, 9 ayda 19 bin 534 adet satıldı.
Togg T10X listenin 4'üncü sırasında yer aldı. Togg T10X, 9 ayda 22 bin 131 adet satıldı.
Renault Megane listenin 3'üncü sırasında yer aldı. Renault Megane, 9 ayda 26 bin 933 adet satıldı.
Tesla Model Y listenin 2'nci sırasında yer aldı. Tesla Model Y, 9 ayda 27 bin 420 adet satıldı.
Türkiye'de en çok satılan araç Renault Clio oldu. Renault Clio, 9 ayda 34 bin 151 adet satıldı.