Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Türkiye'de en çok satılan otomobiller belli oldu! İşte model model o liste

Türkiye'de en çok satılan otomobiller belli oldu! İşte model model o liste

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Türkiye&#039;de en çok satılan otomobiller belli oldu! İşte model model o liste
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türkiye genelinde 2025'in ilk 9 ayında en çok satılan araçlar belli oldu. Söz konusu dönemde 927 bin 647 araç satılırken, en çok satılan araçların listesinde zirvenin sahibi değişmedi. Peki Türkiye'de hangi araçtan kaç tane satıldı? İşte en çok satılan ilk 10 araç...

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerinden derlenen bilgilere göre; Türkiye'de ocak-eylül döneminde en çok satılan otomobiller belli oldu. 

ZİRVE DEĞİŞMEDİ 

Türkiye’de model bazında en çok satılan otomobiller listesinin ilk sırası değişmezken, listenin ilk 10’unda tamamen elektrikli araçlar varlığını 2 modelle sürdürdü.

9 AYDA 927 BİN 647 ARAÇ SATILDI

2025'in ilk 9 ayında Türkiye genelinde 927 bin 647 araç satıldı. Bunun 184 bin 960'ı hafif ticari, 742 bin 687'si otomobil oldu. 

İşte yılın 9 ayında Türkiye'de en çok satılan 10 araç

Türkiye'de en çok satılan otomobiller belli oldu! İşte model model o liste - 1. Resim

Toyota Corolla listenin 10'uncu sırasında yer aldı. Toyota Corolla 9 ayda 15 bin 944 satıldı.

Türkiye'de en çok satılan otomobiller belli oldu! İşte model model o liste - 2. Resim

Hyundai i20 listenin 9'uncu sırasında yer aldı. Hyundai i20, 9 ayda 15 bin 983 adet satıldı.

Türkiye'de en çok satılan otomobiller belli oldu! İşte model model o liste - 3. Resim

Dacia Sandero listenin 8'inci sırasında yer aldı. Dacia Sandero, 9 ayda 16 bin 374 adet satıldı. 

Türkiye'de en çok satılan otomobiller belli oldu! İşte model model o liste - 4. Resim

Toyota C-HR listenin 7'inci sırasında yer aldı. Toyota C-HR, 9 ayda  17 bin 755 adet satıldı.

Türkiye'de en çok satılan otomobiller belli oldu! İşte model model o liste - 5. Resim

Fiat Egea listenin 6'ncı sırasında yer aldı. Fiat Egea, 9 ayda 18 bin 323 adet satıldı. 

Türkiye'de en çok satılan otomobiller belli oldu! İşte model model o liste - 6. Resim

BYD Seal U listenin 5'inci sırasında yer aldı. BYD Seal U, 9 ayda 19 bin 534 adet satıldı. 

Türkiye'de en çok satılan otomobiller belli oldu! İşte model model o liste - 7. Resim

Togg T10X listenin 4'üncü sırasında yer aldı. Togg T10X, 9 ayda 22 bin 131 adet satıldı.

Türkiye'de en çok satılan otomobiller belli oldu! İşte model model o liste - 8. Resim

Renault Megane listenin 3'üncü sırasında yer aldı. Renault Megane, 9 ayda 26 bin 933 adet satıldı.

Türkiye'de en çok satılan otomobiller belli oldu! İşte model model o liste - 9. Resim

Tesla Model Y listenin 2'nci sırasında yer aldı. Tesla Model Y, 9 ayda 27 bin 420 adet satıldı.

Türkiye'de en çok satılan otomobiller belli oldu! İşte model model o liste - 10. Resim

Türkiye'de en çok satılan araç Renault Clio oldu. Renault Clio, 9 ayda 34 bin 151 adet satıldı.

Türkiye'de en çok satılan otomobiller belli oldu! İşte model model o liste - 11. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı

Doğum izni ne zaman 24 hafta olacak, izinler uzatılacak mı? Teklif Meclis'e sunulacak!Elazığ'da dehşet anları! Gazeteciye pompalı tüfekle ateş açtı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
IMF, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti - EkonomiIMF'den Türkiye ile ilgili pozitif adımFındık serbest piyasada düşüşe geçti! En yüksek fiyatı Tarım Kredi verdi - EkonomiFındık serbest piyasada düşüşe geçti!Konut kredisinde faiz yükü yarıya düşüyor! 1,5 milyon TL’nin geri ödemesinde büyük fark - Ekonomi1,5 milyon TL’nin geri ödemesinde büyük farkYatırımcılar merak ediyor! İki dev bankadan 2026 için altın tahmini - Ekonomiİki dev bankadan 2026 için kritik tahminAraç sahipleri dikkat! 1000 TL'den başlıyor, kış bakımını yaptırmayan pişman olur - EkonomiYaptırmayan pişman olur! 1000 TL'den başlıyorNe Galatasaray ne Beşiktaş ne de Trabzonspor! Borsada kazandıran tek kulüp Fenerbahçe - EkonomiBorsada kazandıran tek kulüp Fenerbahçe
Sonraki Haber Yükleniyor...