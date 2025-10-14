Türkiye'de en çok satılan otomobiller belli oldu! İşte model model o liste

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerinden derlenen bilgilere göre; Türkiye'de ocak-eylül döneminde en çok satılan otomobiller belli oldu.

ZİRVE DEĞİŞMEDİ

Türkiye’de model bazında en çok satılan otomobiller listesinin ilk sırası değişmezken, listenin ilk 10’unda tamamen elektrikli araçlar varlığını 2 modelle sürdürdü.

9 AYDA 927 BİN 647 ARAÇ SATILDI

2025'in ilk 9 ayında Türkiye genelinde 927 bin 647 araç satıldı. Bunun 184 bin 960'ı hafif ticari, 742 bin 687'si otomobil oldu.

İşte yılın 9 ayında Türkiye'de en çok satılan 10 araç

Toyota Corolla listenin 10'uncu sırasında yer aldı. Toyota Corolla 9 ayda 15 bin 944 satıldı.

Hyundai i20 listenin 9'uncu sırasında yer aldı. Hyundai i20, 9 ayda 15 bin 983 adet satıldı.

Dacia Sandero listenin 8'inci sırasında yer aldı. Dacia Sandero, 9 ayda 16 bin 374 adet satıldı.

Toyota C-HR listenin 7'inci sırasında yer aldı. Toyota C-HR, 9 ayda 17 bin 755 adet satıldı.

Fiat Egea listenin 6'ncı sırasında yer aldı. Fiat Egea, 9 ayda 18 bin 323 adet satıldı.

BYD Seal U listenin 5'inci sırasında yer aldı. BYD Seal U, 9 ayda 19 bin 534 adet satıldı.

Togg T10X listenin 4'üncü sırasında yer aldı. Togg T10X, 9 ayda 22 bin 131 adet satıldı.

Renault Megane listenin 3'üncü sırasında yer aldı. Renault Megane, 9 ayda 26 bin 933 adet satıldı.

Tesla Model Y listenin 2'nci sırasında yer aldı. Tesla Model Y, 9 ayda 27 bin 420 adet satıldı.

Türkiye'de en çok satılan araç Renault Clio oldu. Renault Clio, 9 ayda 34 bin 151 adet satıldı.