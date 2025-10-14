0 km’de rekorlar kırılırken ikinci el otoda pazar 'mutedil dalgalı'

2025 yılı Eylül ayı 0 km binek ve hafif ticari araç pazarı, geçen aya göre %8,5, 2024 yılı Eylül ayına göre %25,71, geçen yılın ilk 9 ayına göre %9,2 artarak 110.302 adetle tüm zamanların en yüksek satışı gerçekleşmiş oldu.

Gerçekleşen rekor büyümenin, taşıt kredilerinde son bir yılda %36 oranında gerilemesine rağmen gerçekleşmiş olması, alıcıların alternatif finansman yöntemlerine yöneldiğini gösteriyor. Bunun en önemli sebepleri arasında; yüksek mevduat faizleri ve hızlı yükselen altına bağlı servet etkisi yanında, kredi kısıtlama regülasyonların aşılmasına yönelik kredi kartı kullanımının etken olduğu belirtiliyor. Ayrıca, distribütörlerin yapmış olduğu güçlü kampanyalar yanında, vergi düzenlemesine bağlı fiyat artışı beklentileri, elektrikli ve hibrit araçlara olan ilgideki yükselişlerin etkili olduğu ifade edilmektedir.

2. el otoda ise; 15 yaşına ve 350.000 km’ye kadar olan araç satışlarında, hem geçen ay hem de 2024 Eylül ayı karşılaştırmalarında 0 km otoya göre kısıtlı bir büyümeyle geçen aya göre %4, geçen yılın Eylül ayına göre %3 artış kaydederek 2. el oto satıcılarının beklentilerinin altında kaldı. Yılın ilk dokuz ayına göre ise yaklaşık %9,9 seviyelerinde gerçekleşen artış ile 0 km oto satış seviyelerine benzer bir artış gösterdi.

2. el oto satıcılarından alınan bilgilere göre; distribütörlerin güçlü kampanyaları nedeniyle 0 km otoya göre fiyat avantajının azalmasıyla müşteri tercihlerinin 0 km araca yöneldiği ve aynı zamanda ikinci el araç fiyatları enflasyon artışlarının altında kalmasına rağmen beklenen talebin oluşmadığı ifade edilmektedir.

Rapordaki verilere göre; 2025 Eylül’de satışlar yeniden yükselişe geçti, yıl genelinde pozitif ivme sürüyor.

Haziran ayında bir önceki aya göre %12’lik düşüş yaşayan ikinci el araç satışları, Temmuz ayında bayram sonrası talep artışıyla %13 yükselerek 380.782 adede ulaştı. Ancak Ağustos’ta satışlar %6 gerileyerek 358.941 adede indi. Eylül ayında ise satışlar yeniden toparlanarak %4 artışla 373.728 seviyesine çıktı. Geçen yılın aynı dönemine göre %3’lük artışın kaydedilmesi, yıl genelinde pozitif ivmenin sürdüğünü gösteriyor.

2025 EYLÜL'DE STOKTA KALMA SÜRESİ KISALMAYA DEVAM ETTİ, SATIŞLAR HIZLANDI

2025 Eylül ayında ikinci el araçların stokta kalma süresi, Ağustos’a kıyasla tüm segmentlerde daha da kısaldı. Pazar genelinde araçların elde tutulma süresi 46 günden 43 güne gerileyerek üç günlük ek hızlanma yaşandı.

Binek araçlarda satış süresi 47 günden 43 güne inerken, ticari araçlarda ise 45 günden 44 güne düştü. Bu tablo, yaz sonuna girilirken ikinci el pazarında talebin canlı kaldığını ve satışların hızlanmaya devam ettiğini gösteriyor.

2025 EYLÜL'DE HAFİF TİCARİ ARAÇ SATIŞLARI YILLIK %9 ARTTI

2025 Eylül ayında ikinci el hafif ticari araç satışları geçen yılın aynı dönemime kıyasla %9 artışla 61.171 adede ulaştı. Ağustos ayında %11 artışla 54.953 adet olarak gerçekleşen satışlar, Temmuz’da da 56.928 adede yükselmişti.

Temmuz- Eylül dönemi incelendiğinde, üç ay boyunca satışların geçtiğimiz yılın üzerinde seyrettiği görülüyor. Geçtiğimiz yıla göre Temmuz’da %11, Ağustos’ta %11 ve Eylül’de %9’luk artış kaydedilmesi, hafif ticari araç pazarında talebin istikrarlı olarak seyrettiğini gösteriyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇ SATIŞLARI EYLÜL'DE YENİDEN HIZLANDI

Temmuz ayında 6.202 adetle yılın zirvesine çıkan ikinci el elektrikli araç satışları, Ağustos’ta %31 düşüşle 4.306 adede gerilemişti. Eylül ayında ise satışlar yeniden toparlanarak 5.497 adede ulaştı.

Yılın ilk yarısında istikrarlı bir artış trendi izleyen pazar, Temmuz’daki rekorun ardından Ağustos’ta normalleşme sürecine girmişti. Eylül verileri, elektrikli araç talebinin güçlü kaldığını ve satışların yılın ilk aylarına kıyasla hala yüksek seviyelerde seyrettiğini gösteriyor.

2025 EYLÜL AYINDA 2. EL ARAÇ FİYATLARINDAKİ YILLIK ARTIŞ ENFLASYONUN ALTINDA KALDI

B, C, D ve E segmentlerindeki ortalama ikinci el araç fiyatları, 2024 Eylül ayına kıyasla 2025 Eylül’de %21 ile %25 arasında bir artış gösterdi. Ancak bu artış, aynı dönemdeki TÜİK enflasyon oranı olan %33’ün altında kaldığını gösteriyor.