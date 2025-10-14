Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Dünya'nın manyetik kalkanı zayıflıyor! Avrupa'nın yarısı risk altında

Dünya’nın manyetik kalkanı zayıflıyor! Avrupa’nın yarısı risk altında

Dünya'nın manyetik kalkanı zayıflıyor! Avrupa'nın yarısı risk altında
Avrupa Uzay Ajansı’nın (ESA) Swarm uydularından gelen son veriler, Dünya’nın koruyucu manyetik kalkanında hızla büyüyen bir zayıflama yaşandığını ortaya koydu. Bilim insanları, “Güney Atlantik Anomalisi” olarak adlandırılan bu zayıf bölgenin 2014’ten bu yana genişleyerek Avrupa kıtasının yarısı kadar bir alanı etkilediğini bildirdi.

Avrupa Uzay Ajansı’nın (ESA) Swarm uydularından gelen son veriler, Dünya’nın manyetik alanında dikkat çekici bir değişimi gün yüzüne çıkardı.

Bilim insanları, 11 yıllık ölçümler sonucunda “Güney Atlantik Anomalisi” olarak adlandırılan zayıf manyetik bölgenin 2014’ten bu yana hızla genişleyerek Avrupa kıtasının yarısı kadar bir alana ulaştığını tespit etti.

Dünya’nın manyetik kalkanı zayıflıyor! Avrupa’nın yarısı risk altında - 1. Resim

GEZEGENİN MANYETİK KALKANI ZAYIFLIYOR

Dünya’nın manyetik alanı, gezegeni Güneş’ten gelen ölümcül radyasyon ve kozmik parçacıklara karşı koruyan görünmez bir kalkan işlevi görüyor.

Yaklaşık 3.000 kilometre derinlikteki sıvı demir çekirdeğin hareketiyle oluşan bu alan, yaşamın devamı için hayati öneme sahip.

Ancak Swarm verilerine göre, bu koruyucu kalkan özellikle Güney Atlantik üzerinde hızla zayıflıyor.

ANOMALİ BÜYÜYOR, UYDULAR RİSK ALTINDA

ESA tarafından yapılan son açıklamaya göre, Güney Atlantik Anomalisi uzay teknolojileri için de ciddi tehdit oluşturuyor. Bu bölgeden geçen uydular, yüksek radyasyon nedeniyle arızalanma riskiyle karşı karşıya kalıyor.

Physics of the Earth and Planetary Interiors dergisinde yayımlanan son araştırmada, 2020’den bu yana Afrika’nın güneybatısındaki Atlantik bölgesinde manyetik alanın daha da hızlı zayıfladığı tespit edildi.

BİLİM İNSANLARINDAN KRİTİK UYARI

Danimarka Teknik Üniversitesi’nden jeomanyetizma profesörü Chris Finlay, anomalinin tek bir bölge değil, farklı dinamik alanlardan oluştuğunu söyledi:

“Afrika’ya yakın bölgelerde alan çok daha hızlı zayıflıyor. Swarm verileri, bu değişimin çekirdekten gelen ters akım hareketleriyle ilişkili olduğunu gösteriyor.”

Finlay’e göre, manyetik alanın belirli bölgelerde çekirdekten dışarı çıkmak yerine “geri döndüğü” bu ters akı yamaları, alanın dengesini bozuyor.

SİBİRYA GÜÇLENİYOR, KANADA ZAYIFLIYOR

Swarm uydularının 11 yıllık kayıtları, sadece zayıflamayı değil, Sibirya üzerindeki manyetik alanın güçlenirken Kanada üzerindekinin zayıfladığını da gösteriyor.

Sibirya bölgesindeki güçlenme, Dünya yüzeyinin yaklaşık %0,42’sine denk geliyor — bu da Grönland büyüklüğünde bir alan demek. Kanada üzerindeki alanın küçülmesi ise neredeyse Hindistan kadar bir kayba işaret etmekte.

2030 SONRASI İÇİN UMUT

ESA Swarm Misyon Müdürü Anja Stromme, uyduların hâlâ mükemmel durumda olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Swarm sayesinde Dünya’nın manyetik kalbini daha önce hiç olmadığı kadar ayrıntılı görebiliyoruz. 2030 sonrası dönemde Güneş minimumuna girerken gezegenimizin sırlarını çözmeye devam edeceğiz.”

