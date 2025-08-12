Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Taksim'de kanlı gece! Sevgilisini kıskanan kadın 3 kişiyi bıçakladı

Taksim'de kanlı gece! Sevgilisini kıskanan kadın 3 kişiyi bıçakladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kıskançlık, Kavga, Bıçaklama, Taksim, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Taksim'de gece kulübüne giden çift arasında kıskançlık kavgası çıktı. Sevgilisini kıskanan kadın üç kişiyi bıçakla yaraladı. Tutuklanan kadının ifadesinde "Sevgilimi kıskandığım için yaptım" dediği öğrenildi.

26 Temmuz Cumartesi günü saat 04.00 sıralarında Beyoğlu Taksim İstiklal Caddesi'nde sevgililerin kıskançlık tartışması kavgaya döndü.

3 KİŞİYİ BIÇAKLADI

H.Ç. isimli kadın sevgilisi Ö.B. ile birlikte eğlenmek için gece kulübüne gitti. Sevgilisi ile birlikte eğlendikleri esnada M.Ü. isimli kadın Ö.B.'ye yakınlık göstermesi üzerine rahatsız olan H.Ç., kıskançlık krizine girdi. İkili arasında kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşerek caddeye taştı. Eline bıçak alan H.Ç., kıskandığı kadın M.Ü., sevgilisi Ö.B. ve kavgayı ayırmak isteyen C.A.‘yı bıçakla yaraladı.

Taksim'de kanlı gece! Sevgilisini kıskanan kadın 3 kişiyi bıçakladı - 1. Resim

"KISKANDIĞIM İÇİN YAPTIM"

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayın ardından çalışma başlatıldı ve kadının kimliğini tespit edildi. Devam eden çalışmalarda H.Ç. olayda kullandığı bıçakla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen H.Ç., buradaki ilk ifadesinde "Sevgilimi kıskandığım için yaptım" dediği öğrenildi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanmasının ardından H.Ç., adliyede sevk edildi. H.Ç., çıkarıldığı mahkemece 'Kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan gece kulübünde başlayan ve dışarıya kadar uzanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Fenerbahçe Feyenoord'a yenilirse, yenerse veya berabere kalırsa ne olur?ABD savaş provasını başlattı! B-1B’ler Moskova’nın eşiğinde
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
ASELSAN'a iş görüşmesine giderken öldü! Gözyaşlarıyla defnedildi - 3. SayfaASELSAN'a iş görüşmesine giderken kaza yaptı!"Ne korna çalıyorsun?" kavgası: Sürücüye tekme tokat saldıran minibüs şoförü yakalandı! O anlar kamerada - 3. SayfaŞoföre tekme tokat saldırdı: O anlar kameradaOrdu’da boğulma faciası: Acı son iki gün arayla geldi - 3. SayfaOrdu’da boğulma faciası: Acı son iki gün arayla geldiBabasının cesedini bidona koyup atmıştı! Cani evlat o akşam doğum günü partisi vermiş - 3. SayfaO akşam yaptıkları da olay kadar korkunçKazayı bıraktılar, kopan parmağı bulmak için seferber oldular - 3. SayfaTelefon ışığıyla kopan parmağı aradılarTEM'de yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı! Ölü ve yaralılar var - 3. SayfaYolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı
Sonraki Haber Yükleniyor...