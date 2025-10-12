Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Adli Tıp'tan Rojin Kabaiş açıklaması: Ölüm nedeni belli oldu!

Adli Tıp’tan Rojin Kabaiş açıklaması: Ölüm nedeni belli oldu!

Adli Tıp’tan Rojin Kabaiş açıklaması: Ölüm nedeni belli oldu!
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül 2024’te kaybolmuş, 15 Ekim’de Van Gölü kıyısında ölü bulunmuştu. Adli tıp raporuna göre ölüm, suda boğulma sonucu meydana gelmiş; cinsel saldırı, travma veya zehirlenme tespit edilmedi. Suda boğulmanın intihar mı, kaza mı olduğu ise değerlendirilemedi.

Van’da 27 Eylül 2024’te kaybolan ve 15 Ekim’de Van Gölü kıyısında ölü bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu raporu açıklandı.

OTOPSİ VE RADYOLOJİK İNCELEME DETAYLARI

Rapor, Kabaiş’in cesedinin bulunduğu gün Van Adli Tıp Grup Başkanlığına intikal ettirildiğini, 4 adli tıp uzmanı, 1 radyoloji uzmanı ve 4 otopsi teknikerinden oluşan ekip tarafından radyolojik görüntüleme, ölü muayene ve otopsi işlemlerinin yapıldığını belirtti.

DNA İNCELEMESİNDE İKİ FARKLI ERKEK PROFİLİ TESPİT EDİLDİ

Biyolojik incelemelerde, vücuttan alınan 80 örnek arasında intravajinal ve sternal bölgelerde birer farklı erkek DNA profili elde edildi. Ancak raporda, bu DNA’ların bulaşma olasılığı bertaraf edilemediği ve olay yerinden otopsi sürecine kadar temastan kaynaklanmış olabileceği vurgulandı.

CİNSEL SALDIRI VE TRAVMA BULGUSU YOK

Rapor, cinsel saldırı, travmatik tesir veya zehirlenmeye dair bulgu bulunmadığını, ölümün suda boğulma sonucu gerçekleştiğini açıkladı. Suda boğulmanın intihar mı, kaza mı yoksa üçüncü bir kişinin etkisiyle mi gerçekleştiği ise tıbben değerlendirilemedi.

TOKSİKOLOJİK İNCELEME SONUÇLARI

Kafa içi sıvısı, çürüme sıvısı, mesane duvarı, kas ve iç organ örneklerinde çok az miktarda ilaç etken maddesi ve 39 mg/dL etil alkol tespit edildi. Bunların ölümle doğrudan ilişkisi bulunmadı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş, 27 Eylül 2024’te kaybolmuş, 15 Ekim 2024’te Van Gölü kıyısında ölü bulunmuştu. Cesedi Van Adli Tıp Kurumunda ön otopsi yapıldıktan sonra İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderilmiş, cenazesi 16 Ekim’de Diyarbakır’da toprağa verilmişti.

