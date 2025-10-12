Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Otobüs firmalarının rekabeti kanlı bitti! Tetikçi terminalde saldırdı

Aksaray’da iki otobüs firması arasındaki rekabet, silahlı saldırıyla kanlı bir boyut kazandı. Rakip firmanın Adana’dan getirdiği tetikçi, otobüs firması sahibini bacağından vurdu. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınırken 3 şüpheli tutuklandı, soruşturma sürüyor.

Aksaray’da otobüs firması sahibi Kenan Y. (40), 9 Ekim’de Tacin Mahallesi Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde silahlı saldırıya uğradı.

İddiaya göre, rakip otobüs firmasıyla yaşanan rekabet nedeniyle Adana’dan getirilen tetikçi Yiğit D. (20), Kenan Y.’ye üç el ateş etti. Mermilerden biri Kenan Y.’nin bacağına isabet ederken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, saldırının dört kişi tarafından planlandığı ortaya çıktı. Yakalanan tetikçi Yiğit D., Adana’dan geldiğini itiraf etti. Gözaltına alınan diğer şüpheliler ise Vera Sezen A. (23), Faruk A. (30) ve İbrahim Yumuşak oldu.

İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Vera Sezen A., Faruk A. ve Yiğit D., tutuklanarak cezaevine gönderildi; İbrahim Yumuşak ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili polis ve savcılık soruşturması devam ediyor.

