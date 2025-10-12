Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > 3. Sayfa > Mersin'deki kazada ölü sayısı 6'ya yükseldi! Bir eve daha ateş düştü

Mersin'deki kazada ölü sayısı 6'ya yükseldi! Bir eve daha ateş düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Mersin&#039;deki kazada ölü sayısı 6&#039;ya yükseldi! Bir eve daha ateş düştü
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Geçtiğimiz günlerde Mersin'de tarım işçilerini taşıyan servis aracının devrilmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi. Kaza sonrası sürücünün ehliyetsiz olduğu ortaya çıkmıştı, bugün hastanede tedavi gören işçilerden birinin daha vefat ettiği öğrenildi.

Kaza 7 Ekim Salı sabahı Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Sarıkaya Mahallesi Arkıt mevkiinde meydana geldi. Domates toplamaya giden tarım işçilerini taşıyan Cemal K. (19) idaresindeki minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 10 metrelik şarampole uçtu. 

Mersin'deki kazada ölü sayısı 6'ya yükseldi! Bir eve daha ateş düştü - 1. Resim

CAN KAYIPLARI ARTTI

Kazada 3'ü kadın 4 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır 14 kişi ise yaralandı. Hayatını kaybeden Suzan Uğuz, Şerife Karakuş (47), Mustafa Üstün (55) ve Münevver Anamurlu'nun cenazeleri ilçede çeşitli mezarlıklarda toprağa verildi.

Mersin'deki kazada vefat edenler toprağa verildi - 3. Resim

Kazada yaralanan 14 kişiden durumu hafif olanlar taburcu edilirken, kaldırıldığı Mersin Şehir Hastanesi'nde entübe edilen Ümmü Demir (52) de olaydan 4 gün sonra hayatını kaybederek Erdemli'de toprağa verildi.

Mersin'deki kazada ölü sayısı 6'ya yükseldi! Bir eve daha ateş düştü - 3. Resim

Ümmü Demir solda, Mustafa Uçman'sağda

ÖLÜM HABERİ 6 GÜN SONRA GELDİ

Demir'in vefatının ardından 6'ıncı ölüm haberi de geldi. Kazada ağır yaralan 66 yaşındaki Mustafa Uçman'da tedavi gördüğü Mersin Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Uçman'ın cenazesinin bugün ilçede toprağa verileceği bildirildi.

Mersin'deki kazada ölü sayısı 6'ya yükseldi! Bir eve daha ateş düştü - 4. Resim

MERSİN'DEKİ KAZADA ÖLENLERİN KİMLİKLERİ

Kazada ölenlerin isimleri şu şekilde; Şerif Karakuş, Mustafa Üstün, Suzan Uğuz ve Münevver Anamur, Ümmü Demir ve Mustafa Uçman.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
