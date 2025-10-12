Mersin'deki kazada ölü sayısı 6'ya yükseldi! Bir eve daha ateş düştü

Kaza 7 Ekim Salı sabahı Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Sarıkaya Mahallesi Arkıt mevkiinde meydana geldi. Domates toplamaya giden tarım işçilerini taşıyan Cemal K. (19) idaresindeki minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 10 metrelik şarampole uçtu.

CAN KAYIPLARI ARTTI

Kazada 3'ü kadın 4 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır 14 kişi ise yaralandı. Hayatını kaybeden Suzan Uğuz, Şerife Karakuş (47), Mustafa Üstün (55) ve Münevver Anamurlu'nun cenazeleri ilçede çeşitli mezarlıklarda toprağa verildi.

Kazada yaralanan 14 kişiden durumu hafif olanlar taburcu edilirken, kaldırıldığı Mersin Şehir Hastanesi'nde entübe edilen Ümmü Demir (52) de olaydan 4 gün sonra hayatını kaybederek Erdemli'de toprağa verildi.

Ümmü Demir solda, Mustafa Uçman'sağda

ÖLÜM HABERİ 6 GÜN SONRA GELDİ

Demir'in vefatının ardından 6'ıncı ölüm haberi de geldi. Kazada ağır yaralan 66 yaşındaki Mustafa Uçman'da tedavi gördüğü Mersin Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Uçman'ın cenazesinin bugün ilçede toprağa verileceği bildirildi.

MERSİN'DEKİ KAZADA ÖLENLERİN KİMLİKLERİ

Kazada ölenlerin isimleri şu şekilde; Şerif Karakuş, Mustafa Üstün, Suzan Uğuz ve Münevver Anamur, Ümmü Demir ve Mustafa Uçman.