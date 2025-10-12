Adana'da tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: Yaralılar var
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Adana’nın Kozan ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1’i çocuk 11 kişi yaralandı.
Adana'nın Kozan ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.
İmamoğlu-Kozan kara yolu Çukurören mevkisinde sürücüsünün kontrolünden çıkan 01 MC 4875 plakalı midibüs devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 1'i çocuk 11 kişi vatandaşlar ve sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
