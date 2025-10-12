Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Adana'da tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: Yaralılar var

Adana'da tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: Yaralılar var

Adana’nın Kozan ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1’i çocuk 11 kişi yaralandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.

İmamoğlu-Kozan kara yolu Çukurören mevkisinde sürücüsünün kontrolünden çıkan 01 MC 4875 plakalı midibüs devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Adana'da tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: Yaralılar var - 1. Resim

Kazada yaralanan 1'i çocuk 11 kişi vatandaşlar ve sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

