Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > 578 milyar liralık riskli işlem! Binlerce kişi Maliye'nin incelemesine takıldı

578 milyar liralık riskli işlem! Binlerce kişi Maliye'nin incelemesine takıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
578 milyar liralık riskli işlem! Binlerce kişi Maliye&#039;nin incelemesine takıldı
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Vergi Denetim Kurulu (VDK), yapay zeka destekli KURGAN Sistemi ile iki yıl boyunca 578 milyar liralık alım-satım işlemini riskli olarak tespit etti. Sistem, yalnızca yüksek riskli işlemleri belirleyerek mükelleflere kayıtlarını düzeltme imkânı sunuyor. Bu adım, sahte fatura ile mücadelede yeni bir dönemi başlatıyor.

Vergi Denetim Kurulu (VDK), sahte faturayla mücadelede yeni bir adım attı. Yapay zeka destekli Kuruluş Gözetimli Analiz (KURGAN) Sistemi, iki yıl için 17 bin 373 satıcı ve 77 bin 834 alıcının taraf olduğu yaklaşık 578 milyar lira tutarındaki işlemleri risk analizine tabi tutuyor. Riskli işlemler tespit edildiğinde, mükelleflere kayıt ve beyanlarını düzeltme imkânı tanınıyor.

KURGAN SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan alınan bilgilere göre, KURGAN Sistemi 1 Ekim itibarıyla sahte belgeyle mücadelede aktif olarak devreye alındı. Sistemin özelliği, cari verilerle çalışarak ekonomideki tüm alım-satım işlemlerini taraması ve riskli işlemleri hızlıca tespit etmesi.

Sistem, geçmişe dönük verilerle yapılan analizlerde şunları ortaya çıkardı:

  • 2023 yılı için 8 bin 753 satıcı ve 35 bin 901 alıcının taraf olduğu yaklaşık 190 milyar lira riskli işlem bulundu.
  • 2024 yılı için 11 bin 530 satıcı ve 52 bin 557 alıcının taraf olduğu yaklaşık 389 milyar lira riskli işlem tespit edildi.

Mükerrer işlem yapan satıcı ve alıcılar çıkarıldığında, iki yıllık süreçte 17 bin 373 satıcı ve 77 bin 834 alıcının taraf olduğu 578 milyar liralık işlem risk analizine dahil edilmiş oldu. Sistem, yalnızca yüksek riskli işlemleri hedefliyor.

578 milyar liralık riskli işlem! Maliye'nin yapay zekası alım satım işlemlerini inceledi - 1. Resim

ALICILARA VE MÜŞAVİRLERE BİLGİLENDİRME

VDK, riskli işlemlere taraf olan alıcı mükelleflere yazı göndererek bilgi talep etmeye başladı. Bugüne kadar 70 bini aşkın yazı gönderildi. Bu adım, muhtemel bir denetim öncesinde mükellefleri risk durumları hakkında bilgilendirmeyi amaçlıyor.

İki yıl boyunca işlemlere taraf olan 17 bin 373 satıcı da incelemeye alındı. Alıcılardan gelecek cevaplar, satıcılar nezdindeki incelemelerde delil teşkil edecek ve gerektiğinde incelemelerin kapatılmasını sağlayacak.

Ayrıca, riskli işlemlere taraf olan alıcı mükelleflerin mali müşavirlerine de yazı gönderiliyor. Bu bilgilendirme, müşavirlere sorumluluk yüklemek için değil, mükelleflere rehberlik sağlamak amacıyla yapılıyor.

KAYIT DÜZELTME İMKANI

KURGAN Sistemi, yalnızca riskli işlemleri tespit ediyor; bu da mükellefe otomatik olarak “sahte belge düzenleyicisi veya kullanıcısı” damgası vurulmaması anlamına geliyor. Mükellefler, bilmeden veya yanlışlıkla sahte fatura kullanmalarının önüne geçebiliyor ve kayıtlarını düzeltme imkânı elde ediyor.

578 milyar liralık riskli işlem! Maliye'nin yapay zekası alım satım işlemlerini inceledi - 2. Resim

“DÜRÜST MÜKELLEFİN HAK VE HUKUKU KORUNUYOR”

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sistemin amacının mükellefleri cezalandırmak değil bilgilendirmek olduğunu vurguladı:

"Bu sistemlerle mükellefleri gönüllü uyuma davet ediyoruz. Dürüst mükelleflerin hak ve hukukunu koruyoruz; gerçek alım-satım işlemlerine taraf olanların endişelenmesine gerek yok."

 

Kaynak: Anadolu Ajansı

Fenerbahçe'de kadro dışı kararı sonrası yıldız isimden kafa karıştıran paylaşımAdana'da tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: Yaralılar var
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
4 saat 400 milyon sterline mal olabilir! Avrupa, Brexit'in intikamını mı alıyor? - Ekonomi4 saat 400 milyon sterline mal olabilir!Trump'ın vergi hamlesi kriptoyu yaktı: Bir tweet 19 milyar doları sildi! - EkonomiBir tweet 19 milyar doları sildi!Kira gelirlerinde yüzde 20 stopaj kesintisi mi olacak? Bakanlıktan açıklama geldi - Ekonomi"Kira stopajı" iddialarına Bakanlıktan yalanlama!English Home, Ukrayna defterini kapattı! 10 yıllık serüven sona erdi - EkonomiDev Türk markası Ukrayna defterini kapattı!Yeme-içme sektöründe dijital devrim! "Rekabet artacak, tüketici kazançlı çıkacak" - EkonomiYeme-içme sektöründe dijital devrimManipülasyon mu savaş fiyatlaması mı? İslam Memiş'ten altın fiyatlarıyla ilgili kritik açıklama, gümüş yatırımcısına uyarı - EkonomiManipülasyon mu savaş fiyatlaması mı?
Sonraki Haber Yükleniyor...