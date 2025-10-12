Sınırda Rus askeri paniği! Estonya kritik yolu kapattı

Estonya, pazar günü yaptığı açıklamada, Rus askerlerinin bölgede görüldüğü yönündeki haberlerin ardından kısa bir süreliğine Rus topraklarından geçen bir yolu geçici olarak kapattığını duyurdu.

"RUS ASKERLERİ TESPİT ETTİK"

Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna, ABD merkezli sosyal medya platformu X’te yaptığı açıklamada, ülkenin güneydoğusunda yer alan ve zaman zaman yerel halk tarafından kullanılan bu yolun yakınında yedi silahlı Rus askerinin görüldüğünü bildirdi.

Yaklaşık 1,27 milyon nüfusa sahip küçük Baltık ülkesi Estonya, komşusu Rusya ile sınır paylaşıyor.

Tsahkna paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Güneydoğu Estonya’da kısa bir süreliğine Rus topraklarından geçen bir yol var. Yerel halkın bu yolu duraksamadan kullanmasına izin veriliyor. Cuma günü, bu yolun Rusya tarafında yedi silahlı Rus askeri tespit ettik. Muhtemel bir olayı önlemek için yolu geçici olarak trafiğe kapattık.

Bakan, sınırda durumun sakin olduğunu belirterek, “Estonya-Rusya sınırında gerginliğin arttığı yönündeki haberler abartılı” dedi.

Tsahkna, yolun yapısını “tarihi bir anomali” olarak tanımladı ve uzun vadede bu yolun tamamen kullanım dışı bırakılmasının planlandığını açıkladı:

“Rusya topraklarını dolaşan alternatif bir güzergâh zaten mevcut ve yeni bir yol da inşa ediliyor.”

Ayrıca, “Sınırda şu anda olağanüstü bir durum yok. Rus askerleri eskisine göre biraz daha görünür ve iddialı davranıyor, ancak durum kontrol altında,” ifadelerini kullandı.

SINIR YOLU NE ZAMANA KADAR KAPALI OLACAK?

Estonya medyasına göre, yol en az salı gününe kadar kapalı kalacak.

Söz konusu güzergâh, ‘Saatse Çizmesi’ (Saatse Boot) olarak bilinen, Rusya’nın Estonya topraklarına çizme şeklinde uzanan küçük bir bölümünden geçiyor. Normalde yerel halk ve diğer yolcular bu bölgeden geçiş yapabiliyor, ancak durmak kesinlikle yasak.

Geçen ay Estonya, Rusya’yı hava sahasını ihlal etmekle suçlamış ve NATO savaş uçaklarının, sınırı geçen Rus uçağını uzaklaştırmak için havalandığını bildirmişti. Bu olay, NATO ülkelerinde artan Rus ihlali iddialarının bir yenisi olmuştu.