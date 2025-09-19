Rus savaş uçakları Estonya hava sahasını ihlal etti

Estonya, üç adet Rus savaş uçağının ülke hava sahasını ihlal ettiğini açıkladı.

Yetkililerin verdiği bilgiye göre, uçaklar toplam 12 dakika boyunca Estonya sınırları içinde kaldı.

Estonya Dışişleri Bakanlığı, ihlalin ardından Rusya'nın Tallinn’deki maslahatgüzarını bakanlığa çağırdı.

NASIL OLDU?

Estonya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan resmî açıklamada, Rusya Hava Kuvvetleri’ne ait üç MiG-31 savaş uçağının, Cuma günü Finlandiya Körfezi üzerinden Estonya hava sahasına önceden bildirimde bulunmaksızın girdiği duyuruldu.

Jetlerin Estonya hava sahasında toplam 12 dakika kaldığı belirtilirken, uçuş süresince hiçbir telsiz teması kurulmadığı ve uçakların transponder sistemlerinin kapalı olduğu açıklandı.

Estonya makamları, olayın ardından diplomatik kanallar üzerinden Moskova’ya resmî protesto notası iletti. Aynı zamanda NATO’ya da ihlalin tüm ayrıntıları iletildi.

PROTESTO NOTASI VERİLDİ

Estonya Dışişleri Bakanlığı, Rus savaş uçaklarının Estonya hava sahasını ihlalinin ardından Rus maslahatgüzarını Bakanlığa çağırdı ve protesto notası verdi.

'EŞİ GÖRÜLMEMİŞ BİR KÜSTAHLIK'

Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Rusya bu yıl Estonya hava sahasını dördüncü kez ihlal etti. Ancak üç savaş uçağıyla yapılan bu son ihlal, eşi benzeri görülmemiş bir küstahlıktır. Moskova’nın sınır tanımaz tutumu, yalnızca Estonya’yı değil, tüm NATO'yu hedef alıyor.”

Bakan Tsahkna, Rusya’nın artan saldırganlığına karşı uluslararası toplumun, özellikle NATO ve Avrupa Birliği’nin, diplomatik, siyasi ve ekonomik yaptırımlar konusunda daha kararlı adımlar atması gerektiğini belirtti.

BALTIK'TA SULAR DURULMUYOR

Son yıllarda Baltık ülkeleri özellikle Estonya, Letonya ve Litvanya Rusya’nın hava sahası ve karasuları ihlalleri nedeniyle alarmda.

2023’ten bu yana bölgede kaydedilen askeri uçuşlar ve dron saldırıları, NATO’nun doğu kanadında savunma hatlarının güçlendirilmesine neden olmuştu.

Bu ayın başlarında da Rusya’ya ait insansız hava araçları, hem Polonya hem de Romanya hava sahalarını ihlal etmiş, NATO içinde de ciddi güvenlik değerlendirmelerine yol açmıştı.

NATO NE YAPACAK?

Yaşanan son gelişme, Estonya'nın NATO’dan daha aktif hava savunması ve bölgesel gözetleme desteği talep etmesine yol açabilir. Estonya, olayın ardından NATO müttefiklerini bilgilendirdi ve dosyanın önümüzdeki haftalarda yapılacak olan Savunma Bakanları toplantısında gündeme taşınacağı belirtildi.